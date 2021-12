Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Du nouveau à l'Aéroport Marseille Provence de Marignane. La nouvelle centrale thermo-frigorifique qui alimente en chauffage et en climatisation l'ensemble des bâtiments du public est opérationnelle. Tous les voyants sont au vert depuis le 13 octobre. « Elle remplace une centrale obsolète, trop polluante, et pour laquelle on avait une mise en demeure de la Dreal »,…