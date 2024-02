L’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini organise le jeudi 15 février 2024 à 18h30, une conférence sur « Lab Gamerz » animée par Elena Biserna, Grégoire Lauvin et Cécile Babiole.



Elena Biserna et Grégoire Lauvin, membres du Lab Gamerz, présentent l’association, son histoire, ses actions, sa programmation et sa nouvelle direction artistique. Lab Gamerz est une association dédiée aux pratiques artistiques interdisciplinaires et multimédia.



Fondée par des artistes en 2003 pour explorer et questionner les cultures numériques, Lab Gamerrz œuvre aujourd’hui pour le décloisonnement des disciplines et la circulation des savoirs entre les arts et plusieurs domaines de recherche et d’action. Lab Gamerz privilégie des pratiques situées et des approches critiques pour initier ou accompagner des démarches contextuelles, en dialogue et transversales.

Son travail s’inscrit localement ainsi que dans les réseaux internationaux de la création et de la recherche artistique. Cette première intervention à l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence depuis l’arrivée de la nouvelle équipe, accompagne le travail de l’artiste Cécile Babiole, en résidence au Lab Gamerz depuis janvier 2023. Elle présentera Loops of the Looms, le projet qu’elle développe en vue d’une exposition monographique qui se tiendra au Musée des Tapisseries d’Aix-en-Provence, en octobre prochain.

Vincent Giely