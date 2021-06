Un programme éclectique dans notre agenda des sorties repérées par Gomet’ pour le week-end des 26-27 juin: questionnement les interactions entre les êtres vivants, vide-atelier d’artistes, l’art contemporain dans les hôtels particuliers d’Aix-en-Provence… mais aussi la découverte de fermes, jardins pour les 48h de l’agriculture urbaine qui se tiennent à Marseille.

Marseille 15e : Métaboles

Les métaboles, dans le vivant, représentent des transformations. La proposition curatoriale Métaboles, co-produit par 1979, les Ateliers Jeanne Barret, D.D.A Contemporary Art, M2F Création, LabGAMERZ et OTTO-Prod, qui a commencé le 22 juin aux Ateliers Jeanne Barret de Marseille, questionne les interactions entre les êtres vivants, mais aussi leur environnement comme milieu. Au terme de réflexions théoriques et de recherches plastiques par des chercheurs et artistes, Métaboles propose pour son dernier jour, samedi 26 juin, une projection, une exposition, une performance et un concert.

Le détail du programme :

SAMEDI 26 JUIN – 15h : Invitation aux éditions Wild project

* 16h30 : Projection des films « The Fish» par Jonathas de Andrade et «Curupira» par Félix Blume

* 18h : Visite de l’exposition en présence des artistes

* 18h30 : Performance «RDV à la source» par Lena Hiriartborde

* 20h30 // Concerts // Zar Electrik + Postcoïtum

Librairie Wild project

12 Boulevard National

13001 Marseille

Ateliers Jeanne Barret

5 boulevard Sévigné

13015 Marseille

Peynier : Vide-atelier d’artistes

L’artiste Anne-Claude Ferdinand (alias Aclif) organise une exposition intitulée « Parcours des arts » à l’atelier galerie de Peynier. Dans un cadre idyllique, en pleine nature, une quarantaine d’artistes participants vident leurs ateliers : objets d’art, sculptures, peintures, bijoux de créateurs … Le tout à petit prix. Au programme également, des animations de jazz le dimanche avec le groupe Los Alphabeticos,

food trucks et une exposition photos. Cet événement est aussi l’occasion aussi pour ces artistes de relancer leur activité, à l’arrêt à cause de la crise sanitaire…



De 11h à 19h samedi 26 et dimanche 27 juin, dans un atelier galerie à Peynier, sur la D6 (en venant de Trets, ne pas couper la route, aller jusqu’au rond-point et revenir. Parking sur place. Entrée gratuite). Plus d’informations sur le site d’Aclif et son Facebook.

Saint-Cannat : balade au Château Beaupré

Le Chapeau de Beaupré revient pour sa huitième édition ! Au programme : balade vigneronne et gastronomique dans les vignes du château, l’un des vignobles historiques de l’appellation Côteaux d’Aix-en-Provence. Construit comme un déjeuner itinérant, Phanette et Maxime Double invitent les visiteurs à découvrir les vins accordés aux mets proposés par les chefs gastronomiques sélectionnés pour l’événement.

Un verre, un chapeau de paille et un itinéraire : c’est ce qui est proposé aux participants dès leur arrivée sur le domaine. Sur trois kilomètres, chacun se balade à son rythme et peut s’arrêter pour déguster un vin du terroir accompagné de sa bouchée associée.

La billetterie est à retrouver sur le site du château.

Compter 64€ pour les adultes et 25€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Château de Beaupré

3525 D7N – 13760 Saint-Cannat

Ouvert tous les jours de 10h à 19h

Marseille : les 48h de l’agriculture urbaine

Visites de jardins collectifs et fermes urbaines, ateliers pour faire soi-même, lectures, balades, concerts… Les 48h de l’agriculture urbaine prennent place à Marseille ce week-end. À l’origine porté par l’association parisienne La Sauge, l’événement bénéficie aujourd’hui du relai d’associations, entreprises ou collectifs qui s’en emparent partout en France.

Le lieu de rassemblement choisi est à la Cité de l’agriculture. Cette structure accompagne la transition écologique et milite pour une agriculture et une alimentation durable sur le territoire. Afin d’en savoir plus sur l’événement vous pouvez y passer une tête avant d’aller à la découverte des nombreuses activités proposées dans toute la ville.

La cité de l’agriculture

37 Boulevard National

13001 Marseille

Aix-en-Provence : Les Flâneries de l’art contemporain

Andréa Ferréol accompagnée d’artistes. Crédit : Flâneries d’art dans les jardins aixois.

La comédienne et présidente d’Aix-en-Oeuvres, Andréa Ferréol, invite 19 artistes avec des auteurs, comédiens, musiciens dans les jardins privés d’hôtels particuliers dans le quartier Mazarin d’Aix-en-Provence. À l’occasion de la quinzième édition des Flâneries de l’art contemporains, des installations, concerts, lectures et une master-class seront à découvrir.

Le programme complet :

Samedi 26 juin

Hôtel d’Oléon Boysseuil – 12 rue Sallier

– 15h30 Philippe Cariou et Bénédicte Roy, comédiens, lecture

Jardin Cardinale – 31 rue Cardinale

-17h15 Sophie Barjac, comédienne, lecture

Patio des Oblats – 54 cours Mirabeau

-14h45 Les trompettes de Lyon, musique

-16h15 Anne-Laure Chelle et Jorge Calderón Arias, danse

-17h30 Samuel Labarthe, comédien, lecture

-18h45 Andréa Ferréol et Pascal Contet, lecture et accordéon

Salon d’Olivary – 10 rue du 4 septembre

-14h30 Master Class, les Parfumeurs du monde, par Thierry Bernard et Stéphane Piquart

-15h45 Olivier Bellamy, écrivain

-17h Sophie Barjac, comédienne, lecture

-17h45 Jean d’Aillon, écrivain

-19h15 Philippe Cariou et Bénédicte Roy, comédiens, lecture

Dimanche 27 juin

Hôtel d’Oléon Boysseuil – 12 rue Sallier

-15h Philippe Cariou et Bénédicte Roy, comédiens, lecture

Jardin Cardinale – 31 rue Cardinale

-12h Sophie Barjac, comédienne, lecture

Patio des Oblats – 54 cours Mirabeau

-11h30 P. Cariou et B. Roy, comédien, lecture

-14h15 Julie Anna Zappalà, piano, concert

-15h15 Sophie Barjac, comédienne, lecture

-17h Anny Duperey, comédienne, lecture

-18h Julien Dran, ténor et Antoine Palloc, piano, concert

Salon d’Olivary – 10 rue du 4 septembre

-11h15 Master Class, les Parfumeurs du monde, par Thierry Bernard et Stéphane Piquart

-12h15 Le Duo Myrias, concert

-15h Florence Quentin, écrivain

-16h15 Sophie Barjac, comédienne, lecture

-17h30 Marc Lagrange, écrivain

