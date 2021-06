Un Vieux-Port en partie piéton, animé et végétalisé, c’est la promesse d’Audrey Gatian dans le cadre de l’Été marseillais. En partie, car le projet détaillé jeudi 24 juin par la Ville de Marseille ne concerne que le quai du port, du Fort Saint-Jean à l’Ombrière (côté mairie avec vue sur Notre-Dame de la Garde). « Du 2 juillet au 29 août, l’objectif c’est de rendre l’espace public aux Marseillaises et aux Marseillais, déclare l’adjointe aux mobilités de Marseille, qu’ils profitent du quai du port et de la vue extraordinaire qu’offre ce site ».

Audrey Gatian promet notamment des îlots de fraîcheur avec brumisateurs, des chaises longues et des espaces végétalisés, dont l’installation a déjà commencé. « Ce n’est pas un Marseille-plage ! sourit-elle, on a déjà des plages à Marseille, on n’a pas besoin de ramener du sable sur le Vieux-Port ». Et pour que la piétonnisation se déroule en toute sécurité, Audrey Gatian ajoute que des barrières seront installées de part et d’autre du quai. De quoi empêcher la circulation des véhicules motorisés.

des espaces végétalisés, dont l’installation a déjà commencé (Crédit : Rémi Liogier)

Concernant la desserte en transports en commun, Audrey Gatian assure que « les bus [des cinq lignes concernées] continueront à fonctionner ». En revanche, les arrêts situés sur le quai du port ne seront pas desservis, mais « reportés à l’arrière », précise l’adjointe aux mobilités. Une initiative que Catherine Pila, présidente de la régie des transports marseillais (RTM) désapprouve fortement. « On va avoir sur la rue de la République 600 bus par jour », remarquait l’élu LR d’opposition métropolitaine au début du mois de juin lors d’un entretien accordé à Gomet’.

Plan de la piétonnisation du Vieux-Port (Crédit : Ville de Marseille)

En terme d’animation, la Ville promet des activités culturelles et sportives, avec notamment un cinéma en plein air ou encore un mur d’escalade. Le programme sera connu très prochainement. « L’objectif c’est d’investir cet espace, de le rendre familial avec aussi des animations pour les séniors », indique tout sourire Audrey Gatian. Si l’opération estivale est un succès, l’adjointe aux mobilités ne s’interdit pas une piétonnisation plus durable le site. Pour l’heure, elle reste mesurée. « On a une ambition pour le Vieux-Port, faisons déjà deux mois, ensuite on verra », déclare Audrey Gatian.

La Ville de Marseille indique enfin qu’un marché de producteurs locaux s’installera sur le quai de la Fraternité du 1er juillet au 30 septembre. Une quarantaine de stands seront ouverts du jeudi au dimanche entre 11 heures et 19 heures.

