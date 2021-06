Régionales : Renaud Muselier retient sept idées de l’écologiste Jean-Marc Governatori

Pas de fusion au second tour entre la liste de Renaud Muselier (LR) et celle de Jean-Marc Governatori (Cap écologie), crédité de 5,3% des suffrages au premier tour. En revanche, l’élu d’opposition niçois, qui appelle officiellement à voter pour la liste du candidat Muselier, a négocié un accord avec le président sortant de la Région Sud. En cas de victoire, le président de la Région retiendra sept idées de Jean-Marc Governatori pour son plan climat « Gardons une Cop d’avance« . Parmi ces propositions en faveur de la protection de l’environnement, quatre sont déjà inscrites dans le plan climat de Renaud Muselier ; il s’agira simplement d’insister dessus à l’occasion du prochain mandat. En revanche, Jean-Marc Governatori, qui rappelle dans un communiqué son « expertise » en la matière, propose trois nouvelles mesures pour lutter contre le réchauffement climatique en Paca.

Une évaluation annuelle et indépendante de l’empreinte écologique de la région Un fonds commun avec communes et métropoles pour développer les jardins partagés partout sur le territoire Généralisation des options végétariennes quotidiennes bio dans les lycées

Régionales : la majorité présidentielle appelle à voter Renaud Muselier (LR) au second tour…

Les huit députés de la majorité présidentielle (LREM et MoDem) et la députée européenne Sylvie Brunet, voteront pour le président sortant de la Région Sud dimanche 27 juin à l’occasion du second tour des régionales. Un soutien public qui vise à faire « barrage à l’extrême droite » et à « garder notre belle région dans le camp des démocrates et de ceux qui protègent les valeurs de notre République », précise le groupe dans un communiqué. Les députés de la majorité présidentielle rappelle que, dans le cadre du contrat d’avenir, « le Gouvernement et la majorité se sont engagés auprès de notre région à hauteur de 5 milliards d’euros pour assurer son développement futur et la relance économique ».

… comme le monde du sport…

Les acteurs du monde sportif ont publié jeudi 24 juin une tribune en soutien au président sortant de la Région Sud. Les représentants des différentes fédérations (voile, handball, athlétisme…) appellent à faire barrage au Rassemblement national de Thierry Mariani pour ce second tour des régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au total, 46 signataires représentant 12 000 clubs et un million de licenciés, insistent sur le fait que la « menace est celle d’un extrême qui souhaite faire de notre région le laboratoire d’une élection présidentielle ! ». Parmi eux Bernard Laporte, ancien sélectionneur de l’équipe de France de Rugby, ou encore Hervé Liberman, président du comité régional olympique et sportif.

… et les forces économiques

À l’occasion du second tour des régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur, les forces la Chambre régionale des entreprises de l’économie sociale et solidaire (Cress), L’union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) et le mouvement associatif régional déclarent : « Ne pas prendre une position ferme contre le candidat du RN, déclare Denis Philippe, président de la Cress, c’est prendre le risque de renforcer ses idées contraires à notre projet du vivre-ensemble dans les territoires de notre région ». Les trois organisations, qui représentent plus de 12 000 structures, appellent sans équivoque à faire barrage au RN et à voter pour le président sortant Renaud Muselier (LR).

Départementales : Mario Martinet appelle à un sursaut républicain

Au lendemain du premier tour des départementales, le maire de Berre-l’Étang, Mario Martinet (DVG), invite les habitants du canton à « dire non au Rassemblement national. » Le binôme RN Antoine Baudino – Marjorie Schneider est arrivé en tête au premier tour avec 38% des suffrages. Il affrontera dimanche 27 juin le tandem UCD Julie Arias – Yannick Guerin. Mario Martinet, pas surpris par le résultat du premier tour, souligne l’abstention record : « moins d’un tiers des électeurs se sont exprimés ». Le maire de Berre l’Étang rappelle qu’il était défavorable à la tenue de ces élections. « J’ai dénoncé début avril un scrutin mal organisé et préparé à la va-vite, et surtout des électeurs qui ont l’esprit ailleurs et ont été privés d’une campagne électorale qui permet de rencontrer les candidats et de bien mesurer les enjeux », conclut-il.

Régionales et départementales : les professions de foi des candidats sont consultables en ligne

Les professions de foi des candidats aux régionales et aux départementales sont consultables sur le site du ministère de l’intérieur. Les listes sont présentées dans l’ordre attribué pour les panneaux d’affichage et le site est actualisé chaque jour des professions de foi pour lesquelles les candidats ont fourni un fichier numérisé. Après un premier round marqué dimanche dernier par un fort taux d’abstention, la préfecture des Bouches-du-Rhône invite les électeurs à consulter en ligne les programmes des candidats encore en lice pour le second tour. Le scrutin aura lieu dimanche 27 juin.