Thierry Mariani (RN) et Renaud Muselier (LR) ont bien déposé leurs listes à la préfecture des Bouches-du-Rhône mardi avant 18 heures. A la suite du retrait de Jean-Laurent Félizia (EELV), les deux adversaires entament, en duel, la dernière ligne droite de ces élections régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pas de changement par rapport au premier tour. On prend les mêmes, et on recommence.

Selon le dernier sondage Ifop, le président sortant Renaud Muselier devancerait d’une courte tête (51%) le candidat soutenu par le Rassemblement national, Thierry Mariani (49%). Mais, étant donné l’écart entre les résultats annoncés pour le premier tour, et ceux révélés dimanche dernier suite au dépouillement, rien ne semble joué dans ce second tour des régionales.

Pas de fusion Governatori – Muselier pour le second tour

Après deux jours de discussions, la liste de Jean-Marc Governatori (Cap écologie), créditée de 5,3% des suffrages dimanche dernier, ne fusionne finalement pas avec celle du président sortant. L’élu d’opposition niçois assure cependant avoir négocié « un engagement fort sur les priorités écologiques » du programme régional. L’ancien chef d’entreprise sera également conseiller spécial bénévole de la Région Sud sur les questions environnementales, en cas de victoire de Renaud Muselier dimanche prochain.

Document source : les deux listes présentes au second tour

Liens utiles :



> Muselier promet « un comité représentatif » du Rassemblement écologique et social

> [Urgent] Régionales : Jean-Laurent Félizia (EELV) retire finalement sa candidature

> Tous les résultats des cantonales et des régionales dans nos cartographies