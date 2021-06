Rouvert depuis la mi-mai, le Théâtre de Salins – scène nationale de Martigues poursuit la présentation de quelques spectacles en salle avant de s’installer en extérieur pour le mois de juillet. Au programme, spectacles et concerts gratuits d’une belle diversité.

« Comme nous ne savions pas encore comment nous allions ouvrir et que de toute façon, c’est difficile en été de programmer des spectacles en salle, nous avons choisi de participer à ce que propose la Ville en juillet : un festival, lui aussi gratuit » explique Gilles Bouckaert, directeur du théâtre. Le théâtre de verdure sera, avec la place Mirabeau et le parking de la Halle, l’un des lieux où la culture sous toutes ses formes offrira au public un grand bol d’air. Rendez-vous notamment le 8 juillet pour une ambiance cabaret avec les « créatures » fantasques de Madame Arthur, tout droit venues de Pigalle, qui aiment revisiter, à la sauce travestie et paillettes, quelques grands noms de la chanson. Ambiance cabaret à nouveau le 10 juillet mais cette fois au son d’un vieux phonographe, pour un Ballet Bar de la compagnie Pyramid où se s’entremêlent hip hop, acrobaties et humour. Entre les deux, la scène balance… avec la jeune et prometteuse Suzane, « révélation sur scène » des dernières Victoires de la Musique, à l’occasion de la sortie de son premier album.

Autre temps fort de ces soirées d’été le mardi 13 juillet, pour une expérience inédite au cours de laquelle les spectateurs à bord de leur véhicule éclaireront de leurs phares quinze danseurs dispersés dans un parking désaffecté, celui de la Halle pour l’occasion.

Rendez-vous sur la parking pour un spectacle en drive ©DR Les Salins

D’ici là, la programmation du Théâtre des Salins intra muros se termine par la venue du cirque Roux, du 25 au 27 juin, et sa Nuit du cerf « programmée pour décembre dernier. Ce sera donc Noël en été… On a tellement été fermé qu’on est juste content de rouvrir, même si la jauge n’est actuellement que de 65% ; nous devrions pouvoir atteindre les 100% à la fin du mois », exprime Gilles Bouckaert. Quant à la saison prochaine, « elle comportera 1/3 de spectacles reportés et 2/3 de nouveaux spectacles. Les abonnements démarreront le 29 juin mais… nous attendons encore un peu avant d’imprimer le programme », précise avec un brin d’humour le directeur heureux et confiant.

[On a vu] Acqua Alta de la Cie Adrien M et Claire B



La grande salle du Théâtre des Salins accueillait, mercredi 16 juin, un bel instant de poésie avec le spectacle Acqua Alta. Pourtant, le sujet de la pièce porte sur la perte. La perte de l’être aimé, elle en l’occurrence, suite à l’engloutissement de leur maison par une pluie torrentielle. Acqua alta désigne réellement la montée des eaux dans la lagune de Venise.



De cette femme, il ne restera que sa longue chevelure. Une chevelure qui prendra vie pour devenir une forme numérique inclassable mais incroyablement belle, hypnotisante, inquiétante, curieuse et malicieuse tout à la fois. Et ce grâce à la manipulation d’images informatiques en direct. Ou comment le mouvement, si cher à la danse contemporaine, prend ici une nouvelle dimension, proche de la magie ou de la « technomagie », comme le définit Claire Bardainne. Certes, on peut regretter que la danse disparaît parfois au profit de cette installation insolite mais … non, quand les lumières de la salle nous ramènent au monde réel et quotidien, c’est comme si nous émergions d’un conte onirique. Un grand plaisir.



