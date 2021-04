Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille-Provence (CCI AMP), Jean-Luc Chauvin, a donné mardi 6 avril le coup d’envoi d’une exposition de photographies de presse, accrochées aux grilles de l’institution du 6 avril au 28 mai. Une exposition lancée à l’occasion de la remise par le Club de la Presse Marseille Provence Alpes du Sud et le Crédit Agricole Alpes Provence du 3e prix du photojournalisme et le 2e prix des jeunes reporters à Suzanne Prez, respectivement attribués à Daniel Conte et Suzanne Prez.

La photographie de Daniel Cole récompensée

En ce 26 mai 2020, alors que la France lève progressivement son confinement en raison de la COVID-19, une mère fait poser ses enfants vêtus de robes de fête dans la rue au cours d’une promenade nocturne à Marseille. Photo publiée dans The Guardian le 30 mai pour l’agence AP. (Crédit : Daniel Cole)

Le photojournalisme est « une profession en souffrance » explique Elsa Charbit, la présidente du Club de la Presse Provence Alpes du Sud, lors de la conférence de presse diffusée en live sur Facebook le 6 avril. Pour autant la photographie n’est pas superflue. Au contraire, elle donne du corps à l’écriture et du liant aux informations. Quelle soit imprimée ou numérique, en noir et blanc ou colorisée, la photographie occupe une place centrale dans les médias, attire « in medias res » l’œil du lecteur et traduit les émotions dès qu’on la voit.

Particulièrement touché par cette scène au cours d’une balade nocturne, le photojournaliste Daniel Cole immortalise un moment de joie entre quatre soeurs, parées de leurs plus belles robes du soir dans les rues de Marseille. Pour lui, l’image représente « le premier moment où la vie renaissait dans la rue. » Elle lui vaut le prix du photojournalisme attribué par le président du jury et photographe Claude Almodovar, la photographe Anne Loubet et le photographe, lauréat du prix 2019, Eric Franceschi. Pour couronner ce titre, le président de la caisse locale Centre du Crédit Agricole Alpes Provence, Michel Farhi, lui a remis un chèque de 2000 euros.

Suzanne Prez se voit attribuer le prix des jeunes reporters

Pour la deuxième année, ce prix initié par Laurent Weil, directeur de l’agence Bleu Dixit et vice-président du Club de la Presse, propose aux journalistes de moins de 26 ans de se questionner sur l’évolution des pratiques journalistiques. Cette année, la consigne était de donner leur éclairage sur la relation entre les jeunes reporters et la Covid-19. Avec son reportage « A Marseille, le journalisme local pris au piège de la saga chloroquine », Suzanne Prez a été récompensé par le prix des jeunes reporters et de 600 euros du Crédit Agricole, alors qu’elle est encore étudiante à l’École de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille (EJCAM). Pour cette jeune journaliste, c’est une consécration : « Je termine mes études demain, c’est donc symbolique de terminer sur cette note ».





Exposition de photojournalisme sur les grilles de la CCI AMP jusqu’au 28 mai 2021 (Crédit : Gomet’/MG)

