Rising Sud, l’agence de développement économique en Provence-Alpes-Côte d’Azur, a publié mardi 6 avril le bilan de son années 2020. Malgré l’épidémie de Covid-19 et un ralentissement global des investissements étrangers, « ce sont 77 projets d’investissement internationaux qui ont vu le jour pour un total de 1851 emplois créés ou maintenus », se félicite Renaud Muselier, dans un communiqué de presse. Le 18 mars dernier, le président de la Région Sud recevait le prix des régions européennes entreprenantes.

L’agence Rising Sud est fier de son bilan qui, après une année 2019 record, est comparable à celui de 2018. Au total, 28 pays différents ont choisi de miser sur les atouts de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’Italie et les États-Unis sont les deux principaux investisseurs étrangers (32% des projets et 28% des emplois), suivis par l’Allemagne et le Royaume-Uni. Les secteurs les plus représentés sont l’informatique, le commerce, la distribution, le transport et le stockage. À noter que les projets de création de sites représentent deux investissements sur trois, et génèrent plus de la moitié (51 %) des emplois.

Document source : le dossier de presse de l’agence Rising Sud

