La 11e circonscription couvre les cantons d’Aix-en-Provence-Nord-Est, d’Aix-en-Provence-Sud-Ouest et des Pennes-Mirabeau. Jusqu’ici c’était le député MoDem Mohamed Laqhila qui occupait le siège de cette circonscription. En 2022, le député sortant avait remporté le second tour avec 55,19 % des voix, tandis que Hervé Fabre-Aubrespy (RN) avait obtenu 44,81 %. Pour les législatives à venir, Mohamed Laqhila retrouve ses concurrents de 2022, et de nouvelles têtes tentent aussi l’aventure.

Les élections européennes du 9 juin dernier ont placé le Rassemblement national de Jordan Bardella en tête, avec 52,27% aux Pennes-Mirabeau et 22,69% à Aix.

Mohamed Laqhila veut briguer un troisième mandat

Le député sortant Mohamed Laqhila, élu en 2017 et réélu en 2022 avec 55,19 % des voix au second tour face à Hervé Fabre-Aubrespy (44,81 %) du Rassemblement National (RN), brigue un nouveau mandat. Appelant à la mobilisation des électeurs pour contrer les extrêmes politiques, Mohamed Laqhila espère conserver son siège à l’Assemblée nationale grâce à son solide bilan et à son rôle de vice-président de la commission des finances à l’Assemblée nationale. Dans une vidéo de campagne, publié quelques jours suite à l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale, l’expert-comptable de profession souligne les importantes dépenses publiques que les mesures proposées par le Rassemblement national, telles que le Nouveau Front populaire, vont entraîner, selon lui « on ne peut pas raser gratis. Et les Français vont le payer en pouvoir d’achat » avertit-il.

RN : Un air de déjà-vu

Figure connu du Rassemblement national, l’ancien maire de Cabriès et vice-président de la Communauté du Pays d’Aix, opposant farouche et procédurier lors du lancement de la Métropole Aix-Marseille Provence, Hervé Fabre-Aubrespy, est le candidat d’extrême-droite dans la 11e circonscription. Dans une vidéo postée sur X, Hervé Fabre-Aubrespy annonce vouloir « redresser le pays », avec trois priorités, « la défense du pouvoir d’achat, la lutte contre l’insécurité et la lutte contre l’immigration ».

Après la mairie d’Aix, Marc Pena veut son siège à l’Assemblée nationale

Nouvelle aventure pour Marc Pena. Le chef de file d’Aix-en-partage, groupe d’opposition de gauche à la mairie d’Aix-en-Provence est le candidat investi par le Nouveau front populaire pour la 11e circonscription. Bien qu’il ne soit pas affilié à un parti politique, l’ancien doyen de la faculté de droit d’Aix a réussi à convaincre les instances du Parti Socialiste de le soutenir, notamment grâce à son engagement aux côtés de Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) lors des élections européennes. Dans un entretien accordé au journal La Provence, le candidat de gauche affirme vouloir mener « une campagne positive », il complète, « je combats le RN mais je suis dans les propositions qu’il faut expliquer ». Marc Pena poursuit : « si on a la majorité au Parlement, les premières mesures parlent à tout le monde : abolition de la loi sur les retraites, la fin de la réforme sur l’assurance chômage qui stigmatise les chômeurs au lieu de s’attaquer aux vrais problèmes économiques, le blocage des prix sur les produits de première nécessité, le blocage des prix de l’électricité, du gasoil, un Smic à 1600 € ». Il précise ne pas avoir de tabou sur l’insécurité et souhaiter le « retour d’une police de proximité et donner des moyens à la justice pour qu’elle puisse juger plus rapidement tout en respectant l’État de droit ».

LR : la relève après Christian Kert

Côté Républicains dans la 11e circo, c’est le candidat Fayçal Zerguine qui a été investi. Décoré en 2019 comme Chevalier de l’Ordre national du Mérite pour ses actions en faveur des personnes handicapées, Fayçal Zerguine est agent de proximité pour un bailleur HLM et président de la Cellule d’accueil information-handicap. Lui-même atteint de poliomyélite, il souligne : « nous sommes 12 millions en France et nous sommes malentendus, mon combat est de faire remonter les problèmes liés au handicap ». Il est soutenu par son frère jumeau, Farid Zerguine, aide-soignant au centre hospitalier du Pays Salonais, qui affirme vouloir « porter la question de l’offre de soins et des déserts médicaux au plus haut sommet de l’Etat ».

Lors des élections législatives de 2017, le député LR Christian Kert (49,05%), avait été battu de peu par Mohamed Laqhila (50,95%).

Les candidats pour la 11e circonscription

Mohamed Laqhila (Ensemble, majorité présidentielle, député sortant)

Fayçal Zerguine (Les Républicains)

Charlotte Maria (Extrême gauche)

Michel Bayle (Droite souverrainiste)

Marc Pena (Nouveau Front populaire, Union de la gauche)

Hervé Fabre-Aubrespy (Rassemblement national)

Jean-François Mebtouche (Reconquête)

