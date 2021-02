Share on Facebook

Dans le cadre d’un tour de France virtuel des Régions, le secrétaire d’État chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie Jean-Baptiste Lemoyne a échangé mardi 16 février avec Renaud Muselier et les acteurs du tourisme de la Région Sud.

Jean-Baptiste Lemoyne était particulièrement impatient d’échanger avec les professionnels du Sud de la France. « Le poids de la Région Sud dans le tourisme en France est considérable », affirme le secrétaire d’État chargé du tourisme. Il estime qu’il faut d’ores et déjà « travailler au rebond du secteur [car] la reprise va être très forte et très concurrentielle » et que « les touristes ont des fourmis dans les jambes ». Aucune date de reprise n’est pour le moment fixée, Jean-Baptiste Lemoyne rappelle que « les décisions doivent être prises au regard de l’évolution de la crise sanitaire ».

Les aides pour le secteur touristique

À l’échelle nationale, 20 milliards d’euros vont être mobilisés cette année afin d’aider le tourisme car « la France se doit d’être au rendez-vous ». Et en ce qui concerne la Région Sud, un budget annuel régional va être adopté en plus d’un renfort de 148 millions d’euros prévu par le Contrat d’avenir 2021-2027. « C’est normal que lorsque des restrictions sont imposées, les aides soient conséquentes », ajoute Jean-Baptiste Lemoyne.

Les dispositifs que la Région Sud va mettre en place

Lorsque Renaud Muselier prend la parole, c’est d’abord pour interpeller Jean-Baptiste Lemoyne quant à « la nécessité de rouvrir quoi qu’il advienne ». Le Président de la Région Sud évoque ensuite les différents dispositifs qui verront le jour afin « d’accompagner et d’encourager un retour à la vie touristique essentiel pour nos professionnels ».

Le forfait « Bol d’Air » dès le mois d’avril : pour les vacances de Pâques, la Région Sud va offrir un forfait de 70€ aux familles, aux couples et aux personnes de la région qui prendront au moins 2 nuits d’hôtel ou d’hébergement ;



dès le mois d’avril : pour les vacances de Pâques, la Région Sud va offrir un forfait de 70€ aux familles, aux couples et aux personnes de la région qui prendront au moins 2 nuits d’hôtel ou d’hébergement ; Le chèque « réouverture » à partir du mois de mai : une aide à l’investissement entre 2000 et 5000 euros pour aider les commerces, hôtels et gîtes restés fermés à remettre en état leur établissement ;



à partir du mois de mai : une aide à l’investissement entre 2000 et 5000 euros pour aider les commerces, hôtels et gîtes restés fermés à remettre en état leur établissement ; Le billet solidaire au mois de juin : pour une place payante achetée par un spectateur, la Région Sud s’engage à payer une seconde place ;



au mois de juin : pour une place payante achetée par un spectateur, la Région Sud s’engage à payer une seconde place ; La Fête des Terrasses le 1er juillet : deuxième édition de cet évènement qui vise à engager un retour à la vie culturelle et sociale dans la région ;



le 1er juillet : deuxième édition de cet évènement qui vise à engager un retour à la vie culturelle et sociale dans la région ; Plan promotion « On a tous besoin du Sud » dès que possible : Le Comité Régional de Tourisme va lancer un Plan de promotions sur les marchés français et les marchés européens en partenariat avec Atout France, pour plus de10millions d’euros.

Document source : l’intégralité du communiqué de la Région Sud

