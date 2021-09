Projet Immersion : l’art au service de la science

Donner vie à des animaux en papier mâché, c’est le défi du Projet Immersion. Depuis le 4 septembre dernier, le module – de quatre mètres de long – réalisé à partir de matériaux recyclés par l’artiste Anne-Lise Koehler était installé dans le hall 2 du Parc Chanot à l’occasion du Congrès mondial de la nature. Tout est à échelle naturelle. Après des mois de modélisation sur ordinateur, petits et grands peuvent observer les plantes et les différentes espèces animales prendre vie à travers leur écran de tablette. « L’objectif est de sensibiliser le public aux enjeux des zones humides », explique Bénédicte Meffre, directrice adjointe du conservatoire d’espaces naturels Provence Alpes Côte d’Azur.

L’équipe utilise la réalité augmentée pour retranscrire « la beauté et la complexité de la nature », renseigne Éric Serre, directeur artistique du projet. Une expérience qui permet aux curieux d’observer des phénomènes auparavant invisibles comme l’évaporation de l’eau ou les changements de saison. L’œuvre pourrait prochainement être exposée dans un musée de la région.

La carte des initiatives de SUEZ en France



Partout en France, SUEZ multiplie les initiatives en faveur de l’environnement. En effet, la protection et la valorisation de la biodiversité font partie de la politique de responsabilité d’entreprise de SUEZ. Elles sont inscrites dans la Feuille de route développement durable 2017-2021 du Groupe. SUEZ s’engage à « promouvoir la biodiversité et les services écosystémiques » pour généraliser la prise en compte de la biodiversité dans l’ensemble des activités de SUEZ et d’y diffuser les meilleures pratiques. Formulation à revoir



Dans les Bouches-du-Rhône, SUEZ a ainsi installé des bionurses au large de la Pointe Rouge pour permettre aux jeunes poissons de s’abriter. Le groupe a également mis en place un arrêté de protection de biotope à proximité du site Recyclage et Valorisation SUEZ situé dans les environs de Marseille, sur la commune de Jas de Rhode, en 2013, en compensation de ses activités et pour préserver une espèce méditerranéenne rare et protégée : la Germandrée à allure de pin (Teucrium pseudochamaepitys). Depuis l’autorisation des activités, SUEZ assure un suivi régulier de la population et évite tout impact sur l’espèce lors de nouveaux projets de développement du site SUEZ.



SUEZ multiplie également les initiatives dans le Nord, en Côte-d’Or, dans les Yvelines, ou encore en Loire Atlantique (voir le panorama biodiversité complet de SUEZ ci-dessous).

(En partenariat avec SUEZ)

Action coup de poing à l’aéroport Aix-Marseille Provence

Jeudi 9 septembre, en marge du Congrès mondial de la nature à Marseille, 35 activistes d’Action non violente 21 (Anvcop21), d’Extinction Rébellion, Greenpeace et Canopée se sont déployés dans le hall 1 de l’aéroport Aix-Marseille Provence, où ils ont disposé de larges stickers sur le sol du hall, où l’on pouvait voir des animaux sauvages à l’agonie, et lire « Les biocarburants tuent ». Une action volontairement menée en marge du Congrès mondial de la nature : en effet, les activistes dénoncent « des engagements beaucoup trop faibles des États, des mesures qui ont des conséquences délétères sur les droits humains des populations autochtones, ainsi qu’un Congrès « biaisé dès l’origine » eu égard aux nombreux partenaires et sponsors officiels de l’événement qui sont engagés dans des activités néfastes pour l’environnement et qui tentent ainsi de se racheter une image ». Mais la manifestation visait aussi à s’opposer au projet d’extension de l’aéroport (voir le communiqué de presse complet ci-dessous).

Cédric Villani en visite au Parc Chanot pour le Congrès mondial de la nature

Le député de l’Essonne a effectué une visite surprise à la veille de la clôture du Congrès de l’UICN, vendredi 10 septembre. Cédric Villani s’est d’abord rendu au Dôme de la biodiversité, puis a animé une conférence sur le stand de WWF. Il a ensuite répondu aux question de Gomet’. La visite s’inscrit das le calendrier politique. En effet, le mathématicien est depuis peu le porte-parole de Delphine Batho, qui a annoncé être candidate à la primaire des écologistes pour les présidentielles de 2022.

