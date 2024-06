Share on Facebook

Dans une déclaration commune, les organisations du spectacle vivant et de la culture en France expriment leur inquiétude face à la montée de l’extrême droite, suite aux élections européennes du 9 juin et à la dissolution de l’Assemblée Nationale par le président de la République. À l’approche des élections législatives anticipées prévues les 30 juin et 7 juillet, ces organisations, parmi lesquelles Grand Bonheur qui gère l’Espace julien, appellent « à une mobilisation vitale dans les urnes les forces […] pour faire obstacle à l’extrême droite ».

Marion Maréchal-Le Pen pour la suppression des régimes spéciaux

Marion Maréchal-Le Pen avait publié le 24 mars, sur le réseau social X, un sujet dont elle avait parlé, invitée chez Sud Radio :

« Je suis pour la suppression des régimes spéciaux notamment celui des intermittents du spectacle qui coûte un milliard d’euros par an. Il est ruineux et n’existe nulle part ailleurs en Europe »

27 mars, Marion Maréchal-Le Pen s'exprime à propos des régimes spéciaux

Marine Le Pen, quant à elle, avait pourtant promis il y a deux ans sur France Bleu Vaucluse, que, si elle est élue présidente, elle ne toucherait ni au statut des intermittents, ni aux subventions des festivals. « J’aime la culture autant que vous, je ferai tout pour la développer »

Jeudi 13 juin, divers secteurs culturels ont déjà uni leurs forces à travers la France pour protester contre les réductions budgétaires imposées, tout en appelant à la mobilisation contre l’extrême droite. À Paris, le rassemblement intersyndical s’est tenu devant l’école d’architecture de Belleville.

Les structures signataires de l’appel