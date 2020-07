Share on Facebook

La compagnie ferroviaire Renfe se lance sur le marché des lignes à grande vitesse en France. L’entreprise espagnole a annoncé le 1er juillet son intention de venir concurrencer la SNCF sur son terrain : « Le conseil d’administration Renfe Operadora a approuvé lors de sa réunion l’entrée de la compagnie dans la grande vitesse en France », explique-t-elle. Cette annonce a été suivie du dépôt d’un dossier auprès de l’autorité de régulation des transports (ART) pour la création d’une ligne Marseille-Lyon dès la fin de l’année 2021.

Cinq allers-retours par jour

Selon le document de l’ART (voir ci-dessous), Renfe propose d’opérer cinq trains aller-retour par jour entre Marseille et Lyon desservant les gares d’Avignon et Aix-en-Provence. Ce service permettrait de transporter environ 3 500 passagers chaque jour. La compagnie envisage dans un premier temps une exploitation jusqu’en 2024. Dans son communiqué, Renfe ajoute que l’ouverture de cette nouvelle liaison s’accompagnera de la création d’un bureau permanent à Lyon.

Cette annonce intervient dans la cadre de l’ouverture à la concurrence des lignes à grande vitesse prévue pour la fin de l’année. La Région Sud a également lancé deux appels d’offres pour sélectionner les nouveaux opérateurs de deux marchés ferroviaires majeurs : la ligne Marseille-Toulon-Nice et les lignes TER du département des Alpes-Maritimes. Les candidats ne sont pas encore connus pour l’heure et les lauréats doivent être désignés dans un an.

Document source : la notification de l’ART