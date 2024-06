A quelques semaines de l’ouverture des Jeux Olympiques à Marseille (du 24 juillet au 8 août), l’association Les Libres Nageurs veulent une nouvelle fois se faire entendre. Ils invitent les Marseillaises et Marseillais à une « nage synchronisée dans la piscine naturelle du Mucem, bassin aux dimensions déjà parfaitement olympiques.» Le rendez-vous est donné vendredi 28 juin à 11h sur le site.

Après le deuxième report d’inauguration officielle, ils formeront samedi « dans l’eau une chaîne humaine de soutien à ce projet de lieu de baignade (extra)ordinaire.»

Les Libres Nageurs plongent dans le bassin du Mucem pour réclamer une piscine

Mise en place d’échelle, d’un ponton sur le bassin ouest du Mucem

Leurs revendications restent intactes même Les Libres Nageurs considèrent que le projet de piscine peut évoluer vers plus de simplicité et être phasé. « Nous demandons un emplacement dans le bassin Ouest (côté Mucem) avec une structure plus légère, moins coûteuse et évolutive. Pour commencer, un déclassement du bassin qui est actuellement réservé aux bateaux, avec la mise en place d’échelles et d’un unique ponton fermant le bassin Ouest (phase d’expérimentation). Ensuite, dédier les deux bassins (Est et Ouest) à la pratique de la nage en eau libre et à celle d’activités aquatiques.»



Ils invitent les collectivités et l’Etat à collaborer sur le projet : « Nous en appelons à la Ville de Marseille, avec le concours éclairé de la Métropole et des Bâtiments de France pour aménager une structure plus légère, moins coûteuse et qui réponde aux demandes justifiées des habitantes et habitants, tout en assurant la sécurité de toutes et de tous.»

La Ville de Marseille avait renoncé au projet d’aménagement en mai dernier pour des raisons techniques. après une premier report en 2023.

Piscine du Mucem : « Un besoin impératif pour le quartier

Les Libres Nageurs soulignent « que le bassin offre la possibilité de se rafraîchir lors des épisodes de forte chaleur estivale ou de canicule. Il permet d’exercer une activité physique et/ou récréative, d’apprendre à nager ou de pratiquer d’autres activités aquatiques, le tout dans un lieu facilement accessible, situé dans un quartier de centre-ville, qui ne compte aucune piscine, ni parc ou espace vert. Le besoin est donc impératif. »

En savoir plus :

[On aime] Une piscine au Mucem… pour la joie de vivre par la baignade

[Exclusif] Piscine du Mucem : la Ville de Marseille se dote d’une assistance à maîtrise d’ouvrage