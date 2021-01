Gomet’ se mobilise pour faire avancer la pratique du vélo dans la métropole. Notre pétition “Un littoral sans voitures un dimanche par mois à Aix-Marseille Provence” a déjà recueilli plus de 500 signatures en moins de deux semaines. Merci à ces centaines de premiers soutiens.

C’est bien mais il faut viser beaucoup plus haut pour montrer que notre envie est partagée par des milliers d’habitants !

Les bienfaits de la pratique du vélo sont en effet nombreux, à la fois individuellement et collectivement. Cette pratique, qu’elle soit de loisirs ou sportive, urbaine ou en pleine nature, pour aller faire les courses ou flâner le long du littoral, concentre de nombreux enjeux pour le développement et l’attractivité du territoire. Mobilité, questions de santé et de climat, bien être… les premiers signataires ne s’y trompent pas.

« Natif de Copenhague, je sais à quel point une ville devient paisible et agréable avec plus de vélos et moins d’autos » Johannes Baagoe

« Natif de Copenhague, je sais à quel point une ville devient paisible et agréable avec plus de vélos et moins d’autos » écrit Johannes Baagoe. « A fond pour les déplacements doux et toujours en vélo moi-même, je rêve d’une ville sans voiture, en tout cas il est plus qu’urgent de réagir et changer car cela devient un enjeu vital » affirme Josée Pavy de Salon-de-Provence tandis qu’Anne Shwarz déclare : « D’autres villes ferment des axes majeurs pour permettre la promenade le week-end. Il est temps que Marseille s’y mette. On pourrait enfin profiter vraiment de cette magnifique corniche sans le bruit, la pollution et le danger des voitures.» Le maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille, l’écologiste Didier Jau, a lui aussi apposé sa signature : « Je signe parce que je crois à la transformation de notre ville. »

Pétion vélo : pour un premier événement qui devra en appeler beaucoup d’autres

Pour promouvoir une ville des mobilités douces et actives, impliquer les élus est fondamental. Une ville libérée requiert des aménagements adaptés, des pistes cyclables étendues, la mise en place de parkings à vélos sécurisés, etc. Pour cette raison, nous souhaitons une accélération des investissements dans les mobilités douces, décarbonées et actives. Nous nous mobilisons dans ce sens et souhaitons inscrire dans notre démarche l’organisation d’événements dédiés à ces nouvelles pratiques pour démontrer que les besoins sont là et qu’il devient urgent d’y répondre.

Signez pour une ville apaisée et libérée, pour respirer et se balader en liberté et sécurité, en famille, avec vos amis ou solo. Notre littoral mérite mieux que des embouteillages et des parkings à voitures. Signez notre appel à l’organisation tout au long de l’année d’une journée par mois sans voiture sur le littoral de toute la métropole Aix-Marseille Provence. Un premier événement qui devra en appeler beaucoup d’autres et surtout stimuler la politique d’aménagements de pistes cyclables. On compte sur vous !

Liens utiles



> La page pour signer la pétition sur Change.org

> L’actualité du vélo est à retrouver dans notre rubrique transports