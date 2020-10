Share on Facebook

Connu pour sa voix grave et chaude, Arthur H (Arthur Higelin) se réinvente dans la pièce de Wajdi Mouawad, directeur du Théâtre National La Colline et célèbre pour ses pièces dramatiques. La pièce « Mort prématurée d’un chanteur dans la force de l’âge » est à l’affiche au Théâtre des Salins vendredi 9 et samedi 10 octobre 2020.

Arthur H (Crédit : Yann Orhan)

L’un est auteur-compositeur-interprète et l’autre, est écrivain-metteur en scène. Autant dire que ces deux artistes sont déjà bien accomplis et pour autant, toujours en quête de poésie. Arthur H incarne Alice, un chanteur populaire ayant évolué dans l’univers punk.

Au seuil de la cinquantaine, il déchante en voyant ses concerts se vider et son public se lasser. Le chanteur perd alors pieds, au sens propre comme au sens figuré puisque son agent lui conseille d’orchestrer sa propre mort afin de finir dignement sa carrière. Et la fourberie marche ! Alice fait la une des titres de presse et devient rapidement une icône morte trop tôt…

Mais la situation dérape lorsqu’il se réveille, vêtu de son costume doré étincelant, pendant sa cérémonie d’adieu qui est filmée et retranscrite en direct à la télévision. Cette aventure de 3h30 (avec entracte) fait valser huit personnages qui prennent vie tour à tour dans un contexte macabre et drôle à la fois !

A voir ce week-end au Théâtre des Salins pour une soirée pleine de rebondissements.

