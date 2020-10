Share on Facebook

La maire de Marseille a fait part de son soutien aux populations d’Arménie dans un communiqué publié jeudi 1er octobre. Michèle Rubirola dénonce la violence des combats opposant Arméniens et Azerbaïdjanais, qui menacent grandement les populations civiles.

Afin de retrouver la paix, la maire demande un retour immédiat aux négociations pour préserver les habitants : « J’appelle à la cessation de ces combats, pour éviter de précipiter ces populations dans d’autres malheurs et d’autres destructions, alors qu’elles sont meurtries depuis trente ans, et j’appelle de mes vœux un retour immédiat aux négociations, sans conditions préalables, qui paraissent être la seule voie possible vers un retour à la paix. »

Ce communiqué fait suite à une offensive des forces armées azerbaïdjanaises depuis le 27 septembre sur la capitale du Haut-Karabakh, Stepanakert, ville principalement peuplée d’arméniens.

