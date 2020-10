Lundi 5 octobre, les conseillers municipaux se sont réunis dès 8h30 pour un conseil à rallonge de plus de huit heures place Bargemon. Les 283 propositions présentées, ainsi qu’une mesure supplémentaire, ont été votées lors ce conseil présidé par le premier adjoint Benoit Payan, la Maire Michèle Rubirola étant toujours en convalescence. Après le rapport sur les JO, celui sur la sécurité, les crèches, la gratuité des musées ou encore la création d’un conseil scientifique et d’une assemblée du futur, Gomet’ vous en présente la suite et la fin de sa sélection de délibérations soumises au vote :

Rebecca Bernardi : inclure les noyaux villageois dans le périmètre de sauvegarde du commerce (127)

Rebecca Bernardi, adjointe en charge du commerce, a présenté sa volonté d’étendre sur toute la ville le « périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat », aujourd’hui concentrée « dans une zone autour du Vieux-Port ». Désormais, il doit inclure « tous les noyaux villageois ». Cette délibération permet ainsi de préempter plus de locaux commerciaux pour « maintenir et développer le commerce », entend l’adjointe, en luttant contre un taux de vacance « supérieur à 17% ». En outre, Rebecca Bernardi annonce la mise en place d’un plan précis sur la vie commerciale de la ville, établi conjointement avec l’adjoint à la sécurité Yannick Ohanessian: une « cartographie informatique, par rue, des locaux existants ». « Aucune implantation commerciale ne nous échappera dorénavant », insiste l’élue. Une mesure qui suscite l’adhésion de l’opposition.

Audrey Gatian : plus de pistes cyclables, opposition au tunnel Schloesing (153)

L’adjointe à la mobilité de la mairie de Marseille, Audrey Gatian, a présenté son avis concernant le Plan de déplacements urbains (PDU), dont la maîtrise revient à la Métropole. Elle fait part de son soutien au plan vélo et demande une réunion de travail avec Henri Pons, conseiller métropolitain délégué aux Transports et à la Métropole pour mettre en place « plus de pistes cyclables, les sécuriser et pérenniser les « coronapistes » ». Concernant les transports en commun : Audrey Gatian souhaite un renforcement de l’offre de bus et une concertation de la ville et des mairies de secteur au sujet du prolongement de la ligne T3 au Nord et au Sud. L’élue du Printemps marseillais demande également une revoyure des « projets routiers qui causent trop de dégâts » sur l’espace végétal de la ville (boulevard Urbain Sud et tunnel Schloesing) : « nous ne voulons plus d’aspirateur à voitures » s’oppose l’adjointe. Enfin, dans son avis, l’élue exige plus de précisons sur le financement du PDU qu’elle juge « pas assez précise pour [nous] confirmer sa faisabilité ».

Cet avis fait l’objet de vives critiques du côté de l’opposition qui, malgré un temps de parole dépassé, exprime son désaccord. Après la prise de parole de Bernard Marandat (RN), c’est Laure-Agnès Cadarec (LR), vice-présidente de la Métropole en charge de l’urbanisme et de l’aménagement, dont elle rappelle la politique, qui s’exprime. Elle pointe d’abord les points de convergence avec la mairie (diminution de la part de la voiture, hausse de l’offre de transports en commun etc.) avant d’en appeler aux responsabilités de la mairie dans le cadre du plan vélo concernant l’aménagement de la voirie. « Ce sujet est de ressort de la municipalité au titre de son pouvoir de police », rétorque sèchement l’élue.

Sophie Camard (PM), maire des 1er et 7e arrondissements, lui répondra par la suite en dénonçant un manque de concertation de la Métropole. Une voix favorable se fait entendre du côté de l’opposition, portée par Christian Bosq, élu sur la liste de Martine Vassal dans les 13e et 14e arrondissements mais désormais non-inscrit, qui soutient l’avis de l’adjointe et en profite pour pointer le manque de bus dans son secteur (13/14e).

#Marseille a besoin d’un réseau de transports cohérent sur l’ensemble de la ville, un maillage #velo, un #tramway renforcé vers le Nord et plus de sécurité dans le #métro. @BenfersSami et moi soutenons l’avis réservé de @AudreyGatian sur le plan de déplacement d’@AMPMetropole ! — Christian Bosq (@ChristianBosq) October 5, 2020

Après une courte pause , c’est Catherine Pila (LR), présidente de la RTM qui reprend le débat de manière incisive : « Le Père Noël n’existe pas et nos institutions ne sont pas un magasin à jouets ». Elle défend le Boulevard Urbain Sud, « pour désengorger le 13/14 » ainsi que le tunnel Schloesing et s’insurge de la « déconnexion » de la majorité, qui, juge-t-elle, s’attache « plus à la question du vélo qu’aux transports en commun ». Elle évoque la gratuité des transports pour les moins de 26 ans et les plus démunis ainsi que le doublement de l’offre de transport d’ici 2026, « une surenchère » estime-t-elle. Au nom de son groupe, elle votre contre l’avis.