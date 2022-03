Share on Facebook

En deux ans, la scale-up marseillaise MailInBlack spécialisée en cyber-sécurité a doublé de taille. Pour recruter des profils rares dans un univers de la tech concurrentiel, être une entreprise basée à Marseille et certifiée « Great Place to Work » est un atout. MailinBlack première entreprise française de cyber-sécurité certifiée « Great Place To Work » est en voie…