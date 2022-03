Ils sont arrivés à Marseille. Ce mardi 29 mars, vers 13 heures, deux bus s’arrêtent place de la Joliette (2e). À l’intérieur, 118 réfugiés ukrainiens fuyant l’invasion russe, principalement des femmes et des enfants, attendent de découvrir leur nouveau refuge. Après un long voyage à travers l’Europe, ils se dirigent rapidement, bagages en main, vers la gare de passagers de la Joliette, et montent à bord du ferry « Le Méditerranée » de la compagnie Corsica Linea, transformé en hôtel flottant. Au total, plus de 1600 ressortissants y seront hébergés pour les deux prochains mois. Durant cette période, 70 membres d’équipage sont mobilisés. En terme de capacité, il s’agit du plus grand centre d’accueil destiné aux réfugiés ukrainiens en France.



Pour l’occasion, 486 cabines ont été réaménagées à l’intérieur du navire. Un écran de cinéma, une salle de jeux, une crèche et un restaurant ont également été installés. Plusieurs traducteurs accompagneront les réfugiés durant ces quelques semaines. La langue de la signalétique a d’ailleurs été modifiée à l’intérieur du ferry. À noter que Pôle emploi va déployer une antenne au sein du ferry, que l’UPE 13 va proposer des offres d’emploi, et que des cours de français seront proposés aux réfugiés. Ils bénéficieront de trois repas par jour. Le bâtiment est loué par l’État pour un montant non dévoilé.

Ce matin, les équipes de Corsica Linea et le personnel du port de Marseille Fos ont accueilli sur le ferry l’ensemble des acteurs locaux qui se mobilisent pour le bon accueil des réfugiés sur notre territoire. Le président de la Région Sud, Renaud Muselier, le maire de Marseille, Benoît Payan et le préfet de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Christophe Mirmand, étaient notamment présents quelques heures avant l’arrivée des ressortissants ukrainiens. Le « Méditerranée » devrait reprendre ses rotations habituelles vers le Maghreb d’ici cet été.

Les acteurs locaux qui se mobilisent pour accueillir les réfugiés ukrainiens se sont rendus mardi 29 mars sur le ferry “Méditerranée” de Corsica Linea (crédit : Claude Almodovar – Région Sud)

