Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Julien Coffinier, actuellement responsable des Aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be, à Madagascar, a été nommé président du directoire de l'Aéroport Marseille Provence par le conseil de surveillance le 26 juin, à l'âge de 44 ans. Son mandat débutera le 3 octobre prochain et durera cinq ans. Il succède ainsi à Philippe Bernand, sous…