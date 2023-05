Share on Facebook

Le souhait du vice-président métropolitain en charge des fonds européens, Didier Parakian, vient de se réaliser. « La Commission européenne a donné son feu vert », nous annonce-t-il, en aparté, à l’occasion d’une conférence de presse organisée le 17 mai à l’Hôtel de Région.



La Métropole Aix-Marseille Provence, élue capitale européenne de l’innovation 2022 en décembre dernier à Bruxelles, organisera bien la prochaine cérémonie de remise du prix iCapital. « Ce sera à Marseille en décembre », précise l’élu avec enthousiasme.



Selon la définition renseignée par l’Europe, ce trophée récompense « les villes ou métropoles européennes qui soutiennent le mieux l’innovation au sein de leur communauté ». La population minimale des territoires candidats est de 250 000 habitants.

La Métropole Aix-Marseille capitale européenne de l’innovation : et maintenant ?

À l’issue de cette finale, une ville ou un territoire européen sera désigné par le jury de la Commission pour succéder à la Métropole Aix-Marseille Provence, et remportera un million d’euros. Les finalistes de la dernière édition, Espoo (Finlande) et Valence (Espagne), comptent naturellement parmi les favoris.



Seront présents lors de cette cérémonie iCapital, bien sûr, les territoires toujours en lice dans la compétition. Mais également les membres du club très fermé des capitales européennes de l’innovation, dont la Métropole Aix-Marseille Provence fait désormais partie.



D’ailleurs, l’institution locale compte toujours sur ce réseau international pour “booster” son attractivité sur plusieurs années, et attirer de nouveaux investisseurs étrangers.

Arnaud Mercier et Didier Parakian ont remis à Martine Vassal le trophée iCapital 2022, ramené de Bruxelles (crédit : RL)

Une fête de l’innovation « grand public » à Aix-Marseille

Et ce n’est pas tout. Didier Parakian annonce par ailleurs que la Métropole compte organiser, pour clôturer son mandat de capitale européenne de l’innovation, une « fête pour le grand public » à travers le territoire. « L’idée c’est de faire comme pour la fête de la musique, mais autour de l’innovation », imagine-t-il.



L’élu suggère, par exemple, des opérations portes ouvertes simultanées au sein des différentes structures mises en avant l’année dernière dans la candidature métropolitaine. Notamment les pépinières d’entreprises, incubateurs et autres accélérateurs implantés à Aix-Marseille. Cet évènement festif devrait avoir lieu en novembre ou en décembre prochain.

