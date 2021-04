Dans un courrier adressé à Jean Castex, datant du 25 mars, la maire de la ville d’Aix-en-Provence, Maryse Joissains attire l’attention du chef du gouvernement sur la situation des hôpitaux et les conditions de travail des personnels soignants : « La crise sanitaire que nous subissons depuis un an maintenant, a mis en lumière la dégradation de la situation de nos hôpitaux. »

Le premier magistrat de la Ville rappelle la situation dramatique des services de réanimation et la nécessité urgente de créer des lits supplémentaires : « Dans plusieurs régions de France, la situation dans les services de réanimation est dramatique; il n’y a plus de lits pour accueillir des patients en phase critique. » Mercredi 31 mars le président Emmanuel Macron a annoncé que les capacités en réanimation qui avaient déjà été augmentées à 7000 lits (contre un peu plus de 5000 en temps normal) allaient être « à un peu plus de 10 000 lits avec de nouvelles capacités d’accueils dans certains hôpitaux parisiens. »

L’hommage au personnel soignant

Maryse Joissains souligne à l’adresse de Jean Castex aussi le rôle prépondérant des personnels soignants dans cette crise sanitaire et salue leur travail remarquable et leur professionnalisme, en dépit de la fatigue et du manque de moyens : « Ils continuent inlassablement d’oeuvrer, avec grand professionnalisme et humanité, pour la prise en charge des malades et leurs familles. »

Elle rappelle qu’au delà des applaudissements légitimes et mérités auxquels ils ont eu droit durant le confinement de mars 2020, il est primordial de reconnaître leur engagement dans cette pandémie par l’octroi d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) et l’attribution d’une prime spécifique. De ce fait, la maire dit soutenir « leur action d’apporter un nouvel amendement au Décret n°92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière. »

Maryse Joissains termine sa lettre par cette phrase : « Au delà des applaudissements largement mérités, voici donnée l’occasion de prouver concrètement notre entière reconnaissance à ces personnels ».

