Alain Chouraqui, président de la fondation du Camp des Milles, Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble accompagné de Nicolas Kada, vice-président du centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville ont signé mercredi 24 mars dernier une convention de partenariat renforcé, visant à mieux faire connaître l’histoire du camp des Milles et plus largement le thème de la déportation aux Grenoblois et cultiver le devoir de mémoire.

La date n’a pas été choisie au hasard puisque la semaine du 21 au 28 mars a été désignée par les Nations Unies semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme.

La convention, signée pour trois ans (début 2021 à fin 2023) prévoit des actions de transmission, sensibilisation et formation. L’idée maîtresse reste de lutter contre le racisme, l’antisémitisme, et « l’extrémisme identitaire » affirme un communiqué de la Ville de Grenoble et de la fondation du Camp des Milles.

Ce sont aux plus jeunes que la convention souhaite s’adresser en priorité. « Les actions portées conjointement par la Ville de Grenoble et la Fondation concerneront en particulier des agent-es du CCAS et de la municipalité de Grenoble, des élu-es, des jeunes grenoblois-es et des agent-es de la Police Municipale – parfois ensemble au Camp des Milles -, des encadrant-es de proximité de la Ville, des associations, des professionnel-les en contact avec les enfants et les jeunes dans le cadre périscolaire et dans les clubs sportifs.»

Signature partenariat Grenoble – camp des Milles : « Dans ce temps de crises, il nous faut avancer debout et pour avancer debout ce compagnonnage avec le Camp des Milles nous est extrêmement précieux », Eric Piolle, Maire de Grenoble. https://t.co/ZVcDv3fNYd pic.twitter.com/P1lGXG0BZW — Site-mémorial du Camp des Milles (@campdesmilles) March 25, 2021

Autre visite récente au Camp des Milles, celle du président de la Région Renaud Muselier mardi 30 mars. Il promet dans un communiqué « un budget pour la culture de 64 millions d’euros, dont 2 millions d’euros dédiés au devoir de mémoire et à la sauvegarde du patrimoine » pour 2021.

