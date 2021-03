Isolé de l’autre côté de l’Atlantique depuis plusieurs mois, discret et ne donnant presque aucune nouvelle, l’Américain Frank McCourt semblait très distant au plus fort de la crise sportive et économique que traverse l’Olympique de Marseille. Mais depuis vendredi 26 février, le propriétaire du club est sur tous les fronts. En 72 heures, Frank McCourt a nommé un nouveau président et un nouvel entraîneur pour l’OM. Il a également rencontré les supporters du club, et a même échangé avec Benoît Payan.

En déplacement cette semaine à Marseille, l’actionnaire majoritaire de l’OM signe un retour fracassant sur le devant de la scène. Le sexagénaire bostonien fait table rase du passé et compte bien reprendre en main son club de football. Dans un entretien accordé au journal La Provence, il l’assure, « l’OM n’a jamais été à vendre. Il ne l’est pas aujourd’hui et ne le sera pas demain ». Alors que le maire de Marseille Benoît Payan souhaite vendre le Vélodrome, le propriétaire de l’OM va-t-il se positionner pour tenter d’acquérir « le Vél’ » ? Les deux hommes se sont rencontrés lundi à l’Hôtel de Ville.

Exit Eyraud, welcome Longoria !

Vendredi 26 février. 20h40. La presse reçoit un e-mail d’Image 7, l’agence en charge de la communication de Franck McCourt. « Pablo Longoria est nommé président du directoire de l’Olympique de Marseille », renseigne le communiqué. Coup de tonnerre. Le propriétaire de l’OM vient de mettre un terme au mandat de Jacques-Henri Eyraud, pour le plus grand bonheur des supporters du club. Fin d’un acte de quatre ans, quatre mois et neuf jours d’une incompréhension progressive, puis d’une défiance réciproque entre l’ancien porte-parole de Disney et les amoureux de l’OM. Ils réclamaient sa mise à pied depuis des semaines, voire des mois pour certains.

Placardisé au conseil de surveillance, loin de la ferveur du club olympien, « JHE » n’aura plus aucun pouvoir sur le management du club. Il cède sa place à l’Espagnol Pablo Longoria, qui fait l’unanimité en interne. Le jeune recruteur ibère (34 ans) prend désormais les commandes du club. « Sa principale priorité sera de remettre le football au cœur de l’OM […] Pablo a montré qu’il était un vrai leader », explique Franck McCourt. Arrivé à Marseille l’été dernier, Pablo Longoria n’était pas destiné à endossé le rôle de président, mais son adaptation au sein d’un Olympique de Marseille en crise, prouve à quel point il a les épaules solides. « L’histoire et la culture de ce club sont vraiment uniques », a déclaré le nouveau président de l’OM vendredi soir. Désormais, c’est lui le patron. Pablo Longoria devra décider dans les prochains jours s’il souhaite engager un nouveau directeur sportif, ou s’il veut cumuler les deux rôles.

L’OM tient également son nouveau coach. « Jorge Sampaoli, entraîneur de renommée internationale, est nommé à la tête de l’équipe première », indique le communiqué d’Image 7. Célèbre dans le monde entier pour son tempérament de feu, le passionné Jorge Sampaoli, 60 ans, possède effectivement un joli CV. Il était notamment à la tête de la sélection argentine lors de la Coupe du Monde 2018. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille a débarqué mardi à Marignane. Placé à l’isolement afin de respecter le protocole sanitaire, le technicien argentin devra attendre quelques jours – une semaine selon RMC – avant de pouvoir commencer son travail « en présentiel ». L’entraîneur intérimaire Nasser Larguet – deux victoires en six matchs – devrait reprendre les rênes de l’équipe réserve.

« Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi » Frank McCourt

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille balaye les rumeurs. Dans son entretien accordé à La Provence lundi 1er mars, Frank McCourt dément une éventuelle cession de l’OM. « Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain », affirme l’homme d’affaire américain. Il va même plus loin en fantasmant un projet intergénérationnel. « Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi », explique Frank McCourt.

Pourtant les comptes de l’OM sont au plus bas… Malgré près de 370 millions injectés sous Frank McCourt, le club déplore un déficit de 400 millions d’euros depuis l’arrivée de l’Américain (soit environ 100 millions par an), et les résultats sportifs ne sont même pas au rendez-vous ! L’OM, actuel septième de Ligue 1, compte 16 points de retard sur le quatrième après son match nul (1-1) face à Lyon dimanche 28 février. Le club olympien ne devrait pas disputer la prestigieuse Ligue des Champions l’année prochaine. L’OM n’est plus dans la course au titre et voit désormais le quatuor de tête (LOSC, PSG, OL, ASM) s’échapper.

Franck McCourt espère que Pablo Longoria parviendra à redresser l’OM, financièrement et sportivement, mais la tâche est colossale. L’exercice en cours est irrattrapable. Il faudra attendre la saison 2021-2022 avant de juger de l’impact du nouveau président.

Rachat du Vélodrome : « Je ne suis pas venu pour cette raison mais…»

Comme l’a récemment annoncé Benoît Payan, l’enceinte marseillaise est à vendre. En déplacement à Marseille, Frank McCourt a rencontré le maire lundi à l’Hôtel de Ville. De quoi alimenter les rumeurs de rachat du Vélodrome par le propriétaire de l’OM. Mais lorsque la presse demande à Frank McCourt s’il est intéressé par l’acquisition du « Vél’ », l’homme d’affaire botte en touche. « Je suis sûr que nous aurons encore des discussions constructives avec le maire, mais je ne suis pas venu pour cette raison-là ». Les deux hommes étaient les invités de l’émission Top of the foot, délocalisée à Marseille pour l’occasion, ce mardi à 18h sur RMC. Aucune nouvelle déclaration sur le sujet.

Je salue la décision Frank McCourt de lever les mises en demeure contre les supporters Marseillais.

