Ce week-end des 3-4 juillet est à la musique et aux concerts ! La première édition du festival Au large investit le Théâtre Sylvain pour une programmation électronique (et pas seulement), Ensemble sur les plages vous propose d’aller danser sur les plages du Prado, La marche des fiertés vous ravira en couleurs et performances artistiques… Avant d’aller profiter du Vieux-Port en partie piétonnisé pour l’été et… de la cuisine du chef Samuel Avedissian au Montevideo.

Marseille 7e : Festival Au large

Le Festival Au large investit l’hémicycle du théâtre de verdure de la Fausse-Monnaie pour trois soirées, du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet, aux sonorités alternatives, actuelles et électroniques (voir notre article). Au programme :

Vendredi soir : Siska, Noga Erez et La Chica

Samedi soir : Kemmler, Delgres et Amadou & Mariam

Dimanche soir : Isaya, Feu! Chatteron et Arnaud Rebotini Live

Plus de détails.

Billetterie.

Théâtre Sylvain

Chemin du Pont

13007 Marseille

Ouverture des portes à 18h. Début des concerts à 19h pour une fin de soirée à 23h.



L’affiche du Delta Festival 2021.

Marseille 8e : Ensemble sur les plages

De 16h à 22h, Ensemble sur les plages encense les plages du Prado. Joris Delacroix, Amelie Lens, Etienne de Crecy, Boys Noise, Biga*Ranx seront notamment présents pour enflammer les foules, sans masque grâce aux mesures allégées du protocole sanitaire. Cela dit, l’entrée nécessite un test PCR négatif ou une vaccination complète.



Ensemble sur les plages est un avant-goût du festival qui se tiendra du 27 au 29 août 2021, au même endroit, sur les plages du Prado. Trois scènes, six villages et plus de 150 artistes : le Delta Festival sera Woodstock cette année !

Plus de détails.

Lancement de L’Été Marseillais

Les touristes sont déjà de retour, la Bonne Mère suit déjà sous le soleil… mais L’Été Marseillais, programmation estivale proposée par la Ville de Marseille, n’a débuté que ce jeudi 1er juillet pour se terminer le 31 août prochain. Au programme : la piétonnisation du Vieux-Port du Fort Saint-Nicolas jusqu’à l’ombrière agrémentée de colonnes fleuries, un marché des artisans et producteurs locaux du jeudi au dimanche sur cette même partie, la mise à disposition de vélos en libre-services pour profiter des paysages à deux roues, des food-trucks installés au Parc Borély ou encore une fermeture tardive des piscines. Go !

Marseille 4e : La marche des fiertés

Les jardins du Palais Longchamps (entrée Boulevard Montricher) accueilleront le public dès 14h samedi 3 juillet pour la marche des fiertés. Des animations et performances d’artistes seront proposées, en marge du cortège qui descendera jusqu’à l’Hôtel de Ville, avec une minute de silence sur la Canebière, près du Palais de la Bourse. La soirée se poursuivra là où elle aura commencé, au Palais Longchamp, avec un dj set, des shows et diverses animations.

L’entrée se fait sur réservation et présentation du pass sanitaire. Détails et inscriptions.

Parc Longchamp

Marseille 4ème

Le bon plan du week-end : Sam Kitchen au Montevideo, Marseille 6e

Le chef Samuel Avedissian installé dans sa cuisine du Montevideo.

Samuel Avedissian propose sa « cuisine du marché » avec Sam Kitchen, dans la résidence d’artistes Montevideo, dans le 6e arrondissement de Marseille. Le chef s’inspire de ses voyages dans sa cuisine et propose des plats simples, frais et généreux. La carte s’adapte au fil des semaiens des fruits et légumes de saison et en fonction des envies du chef, et des apéro-tapas les jeudis soir.

Montevideo dispose de deux scènes, d’un bar, d’une terrasse, propose des rendez-vous littéraires et met en lumière la création contemporaine par des événements éclectiques chaque mercredi soir. Créé par Hubert Colas, metteur en scène et scénographe, l’espace Montevideo est ouvert aux artistes issus du théâtre, de la danse et de la performance, de la littérature pour des résidences et des expositions éphémères.

Montevideo

3 impasse Montévidéo

13006 Marseille

Lundi, mardi et vendredi – de 9h30 à 19h

Mercredi, jeudi – de 9h30 à minuit

Samedi – de 12h à 19h