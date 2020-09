Share on Facebook

Share on Twitter

Réalisée à l’occasion des Parallèles du Sud et Manifesta 13, Noria est une oeuvre de 6,4 m de diamètre imaginée par Alain Arraez et Mathieu Audejean. Située dans la Cité des Arts de la Rue, à la cascade des Aygalades, cette machinerie poétique et sonore est un dispositif monumental qui questionne le concept d’eau virtuelle ainsi que les problèmes environnementaux.

Noria est le fruit d’un travail entre les ateliers Sud Side et l’Association pour la Cité des Arts de la Rue dans le cadre de son chantier d’insertion professionnelle. Une douzaine de personnes ont contribué à sa réalisation pendant un mois.

Une prouesse technique pour Alain Arraez, satisfait du travail réalisé par toute l’équipe en si peu de temps. Le lieu est apparu comme une évidence pour les deux artistes. La pièce s’inscrit dans le jardin des Aygalades justement pour mieux embrasser les problématiques écologiques. Interview.