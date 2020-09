Share on Facebook

La visite était prévue sur place mais la recrudescence du Covid-19 en a décidé autrement. C’est via une visio-conférence que les journalistes ont découvert en avant-première le nouveau quartier général de La Poste à Colbert attendu depuis cinq ans. Vendredi 18 septembre matin, Rémy Feredj, dirigeant de la Poste Immo accompagnée de Camille Géhain en charge des projets immobiliers de cette même société ont présenté à la presse l’intérieur du projet rénové. Il doit accueillir d’ici la fin de l’année 400 salariés du groupe (services administratifs, bancaires, immobiliers etc.).

Un espace de co-working de 550 m2

Adapter le travail de La Poste aux nouveaux usages, redynamiser le quartier: « Il y a une notion de centralité » précise Rémy Feredj pour expliquer cette décision de rénovation en plein centre-ville. L’espace comprend une surface 12 500 m2 dont 550 m2 sont dédiés à un espace de co-working ouvert à tous géré par Startway, filiale de Poste Immo. Il y a également un restaurant d’entreprise, un parking souterrain de 40 places et une terrasse. Si le bâtiment joue sur sa modernité, son architecture héritée du XIX° siècle reste en grande partie conservée. La façade post-haussmannnienne est ainsi maintenue. « Ces bâtiments sont construits dans la mémoire de la zone » insiste le dirigeant de la Poste Immo.

La façade d’origine de l’Hôtel des Postes est conservée. (Crédit: Jérôme Cabanel)

Conserver l’Histoire du patrimoine

C’était toute l’ambition de l’architecte Roland Carta en charge de la rénovation avec l’entreprise Travaux du Midi, filiale de Vinci Construction France. Il dédicace ce bâtiment à la mémoire, celle de « la ville, du grand service public, de son parcours personnel » en insistant surtout sur la « mémoire du travail ». « Nous avons cherché à témoigner d’une permanence de la mémoire du travail ». Ferronniers, maçons, coffreurs, boiseurs: tous sont mis à l’honneur par l’architecte. Intéressé par l’histoire du patrimoine, il poursuit : « ce bâtiment du XIXe siècle représente les racines historiques de la ville ». Construit entre 1889 et 1892 par l’architecte Joseph Huot, il a été confié en 2015 aux mains de l’architecte après un concours national. Roland Carta entend depuis élaborer « un travail entre l’histoire et la géométrie ».

Un projet ambitieux retardé

« Un travail en équipe » et « un projet compliqué » témoigne quant à elle Camille Géhain. Retardé à plusieurs reprises, le chantier devait être livré en juin mais à cause de la pandémie, la fin des travaux est finalement prévue pour octobre et le bâtiment n’accueillera personne avant la fin du trimestre. « De nombreux tests » sont attendus pour que le bâtiment soit « muti-certifié » en terme de développement durable explique-t-elle.

