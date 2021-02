L’adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique de Marseille, Yannick Ohanessian organisait dimanche 14 février une opération spectaculaire dans le 15e arrondissement de Marseille (avenue Cap pinède et rue de Lyon) pour mettre fin au marché illégal installé sur les trottoirs.



« Les conditions sanitaires sont déplorables, et ce marché illégal crée du danger permanent. J’ai organisé ce matin une opération concertée police municipale et le préfet de police pour y mettre fin », déclarait-il sur Twitter.

❌ Ventes à la sauvette.#CapitaineGeze @marseille

Les conditions sanitaires sont déplorables et ce marché illégal crée du danger permanent.

J’ai organisé ce matin une opération concertée police municipale et @prefpolice13 pour y mettre fin.

La suite ⤵️https://t.co/kNIIDtK1z5 pic.twitter.com/q5HVbw5Tm6 — Yannick Ohanessian (@yann_ohanessian) February 14, 2021

Mardi 16 février, lors d’un point presse consacré aux caméras de vidéos surveillance (lire par ailleurs), Gomet’ a interrogé Yannick Ohanessian sur l’intervention sur le marché. « Mon rôle c’est de faire en sorte qu’on ait plus ce marché illégal qui s’organise sur l’espace public ». L’adjoint au maire de Marseille ne compte pas laisser s’installer, ni se réinstaller, ces marchés sauvages dans la ville.