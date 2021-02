L’adjoint au Maire en charge de la sécurité de Marseille a tenu une conférence de presse devant l’Hôtel de Ville mardi 16 février en réaction aux propos tenus par Gérald Darmanin le matin même sur RTL.

Yannick Ohanessian tenait absolument à répondre aux propos de Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur a vivement critiqué sur RTL mardi matin la politique de sécurité engagée par la nouvelle municipalité à Marseille. « A Marseille, j’ai moi-même proposé de l’argent par le préfet pour équiper en vidéoprotection et la mairie a refusé. Donc je pense il faut arrêter d’être pompier pyromane parfois. »



Contrairement au Ministre, Yannick Ohanessian n’est pas favorable à l’ajout d’appareils. « Jusqu’à preuve du contraire, une caméra n’a jamais arrêté le moindre voleur, et encore moins un trafic de drogue », remarque-t-il. L’adjoint au Maire en charge de la sécurité à Marseille rappelle que la ville compte déjà 1600 caméras, et que le coût de fonctionnement du parc s’élève à sept millions d’euros par an ! En revanche, il réclame au Ministère de l’Intérieur plus de policiers afin d’étoffer les brigades. « C’est plutôt des effectifs de police présents sur l’ensemble du territoire de Marseille dont nous avons besoin ».

Gérald Darmanin et le tweet qui tombe à pic

La conférence de presse à peine engagée, l’adjoint au maire est prévenu que le ministre de l’Intérieur vient de publier un message sur les réseaux sociaux. « Je découvre au moment où je vous parle que [Gérald Darmanin] a fait un tweet pour s’exprimer sur la question », s’amuse Yannick Ohanessian.



Alors qu’il se disait prêt à financer l’installation de nouvelles caméras de vidéo-protection, Gérald Darmanin donne finalement un coup de guidon innatendu. Le Ministre de l’Intérieur propose dans ce tweet de rendre une petite visite à Marseille afin d’annoncer « 300 policiers en plus dont 100 en 2021» pour la ville.

La sécurité à Marseille est une priorité

Je me rendrai dans quelques jours dans cette si belle ville pour annoncer 300 policiers en plus dont 100 en 2021, grâce aux votes des parlementaires de la majorité présidentielle. Je proposerai au nouveau maire d’accompagner cette démarche — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 16, 2021

De quoi redonner le sourire à Yannick Ohanessian qui n’avait aucune réponse de Gérald Darmanin « depuis six mois ». Rendez-vous vendredi 26 février à Marseille avec le ministre pour confirmer de vive voix les promesses annoncées à distance.

Liens utiles :



> Sécurité : la mairie de Marseille enterre le tout vidéosurveillance

> [Sécurité] Yannick Ohanessian s’attaque à la vente d’alcool dans les alimentations de nuit

> Yannick Ohanessian (PM) et ses colistiers déposent plainte pour l’élection dans le 11-12