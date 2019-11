Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 7,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs Abonnements personnelsAbonnements professionnels Déjà abonné ? Connectez-vous.

Lors du face à face entre l'OM et l'OL le 10 novembre dernier, quelques invités de la tribune d'honneur du stade Orange Vélodrome ont eu la chance de vivre le match, en immersion totale depuis la pelouse, via la réalité augmentée. Une expérience immersive unique rendue possible grâce à la connectivité très haut débit et…