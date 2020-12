C’est une initiative du Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays d’Arles qui a vu le jour lors du premier confinement et qui revient avec ce deuxième. Elle consiste en l’achat de fruits et légumes frais auprès de producteurs locaux par le PETR, qui sont ensuite distribués sous forme de paniers à des personnes en situation de précarité alimentaire. Cette opération baptisée « paniers partagés du Pays d’Arles » a permis au printemps de fournir 2 400 paniers à 7 100 bénéficiaires. Elle est de retour depuis ce 4 décembre. Le lancement de cet acte 2 s’est déroulé depuis le Min de Châteaurenard-Provence en présence de partenaires et d’élus dont le maire de la commune, Marcel Martel (à gauche sur la photo ci-dessous), et du maire de Tarascon, Lucien Limousin. « La crise et les effets collatéraux subsistent et la mise en place d’une nouvelle action sonne comme une urgence absolue », mettent en avant les élus dans un communiqué.

Crédit PETR

3 500 bénéficiaires par semaine

Cette nouvelle opération des paniers partagés du Pays d’Arles devrait durer quatre à six semaines. Les denrées alimentaires viennent du magasin le Panier de Paulette situé à Tarascon, qui a remporté la mise en concurrence. « 100% des productions sont certifiées Haute Valeur Environnementale de niveau 3 (le plus élevé) et/ou bio », assure le PETR. L’offre associe cinq producteurs issus du Pays d’Arles : Meyssard (Maillane), BVC (Châteaurenard), Les Cailloux (Châteaurenard), Les Castillonnes (Noves), Les Vergers Marcel (Tarascon). Le Syndicat des Riziculteurs va également fournir des sachets de riz pendant toute l’opération.

© PETR Pays d’Arles

Tous ces produits seront distribués aux bénéficiaires via des associations d’aide alimentaire présentes sur les communes du Pays d’Arles (Le secours populaire, Les restos du cœur, Secours catholique, La croix rouge, Épicerie sociale des tours, Épicerie du pays d’Arles). Des denrées qui seront ajoutées aux colis alimentaires habituellement distribués à 3 500 bénéficiaires par semaine.

Le PETR du Pays d’Arles mobilise 23 000 euros de son budget pour cette opération de paniers partagés. Il espère pouvoir compter sur des cofinancements de l’État, qu’il a sollicité, provenant du plan pauvreté ou du budget aide alimentaire d’urgence lié à la crise sanitaire. Lors du premier confinement, le PETR avait consacré 40 000 euros pour mettre en place cette action.

