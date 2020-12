A l’occasion du Black Friday, le groupe d’action pour la justice climatique et sociale ANV-COP 21 Marseille a mené une nouvelle opération coup de poing dans la nuit de jeudi à vendredi 5 km d’avenue de ses publicités. Les activistes, militants d’une réduction de la publicité extérieure dans l’espace public ont remplacé des affiches publicitaires par des petits messages, souvent joyeux et humoristiques, afin d’inviter les passant.e.s à repenser la place de la publicité dans l’espace public.

« Rendre la liberté à nos imaginaires ! » Gwendoline

ANV-COP 21 Marseille explique plus en détails, dans un communiqué, les motivations de l’action de la quinzaine d’activistes qui a parcouru la ville pour retirer plus d’une centaine de publicités. « Ils et elles condamnent la publicité commerciale car elle est omniprésente dans l’espace public urbain, parce qu’elle incite, consciemment ou non, à la surconsommation, parce qu’elle ne met en avant qu’un petit nombre de grandes entreprises qui en ont les moyens, parce qu’elle véhicule souvent des visions stéréotypées et prône le culte du matérialisme, et parce qu’elle représente un budget monumental qui pourrait être utilisé à meilleur escient. » Parmi les militants, Gwendoline témoigne : « Il est temps de libérer l’espace public des publicités commerciales qui sont des pollutions visuelles et intellectuelles et de rendre la liberté à nos imaginaires ! »

ANV-COP 21 demande une régulation plus forte et démocratique des contenus et des formats de la publicité, et ce à tous les échelons. Au niveau national certaines mesures peuvent être mises en place comme « une loi Evin Climat qui permettrait par exemple de réguler la promotion de produits ou services en contradiction avec les enjeux écologiques contemporains. »

Si vous voulez luttez au quotidien contre la publicité à Marseille n'hésitez pas à contacter @MarseilleRap.



Vous pouvez aussi remplir la concertation public à propos de l'écriture du futur Règlement Local de Publicité intercommunal.

A l’échelle locale, le Règlement Local de Publicité intercommunal est en train d’être édité par la Métropole à l’échelle du Conseil de territoire Marseille Provence (18 communes), « les militant.e.s demandent à que ce règlement soit le plus contraignant possible et qu’il mette fin à la dynamique de commercialisation de l’espace public mise en vigueur sous l’ère Gaudin, qui a laissé proliférer la publicité depuis des décennies dans notre ville. » Et le temps presse. La Métropole explique sur son site que le projet de RLPi devrait être arrêté d’ici la fin de l’année 2020. « D’ici-là, la concertation continue et vous pouvez continuer à contribuer à l’élaboration de ce document » affirme aussi l’institution.

Mise en page Gomet’. Source : Métropole CT1 Marseille Provence

Le document vise à réglementer les espaces publicitaires dan les différentes zones de la ville. Et donc le paysage urbain offert aux touristes mai surtout aux habitants. Ainsi on peut s’apercevoir que le projet contient de nombreuses particularités. Ainsi par exemple, le littoral balnéaire de Marseille, malgré le caractère reconnu de paysages emblématiques, est ouvert à la publicité sur mobilier urbain jusqu’à 2m² et à la publicité (!) murale jusqu’à 10,5m² sur le littoral balnéaire. Il est encore de réagir.

