Ils étaient initialement attendus « pour l’été 2022 », selon l’adjoint au logement de la Métropole Aix-Marseille Provence David Ytier. La Ville de Marseille a dévoilé, le 28 octobre dernier, ses objectifs dans le cadre de l’élaboration du plan local pour l’habitat (PLH), document qui fixe la stratégie métropolitaine en matière de politique locale de l’habitat et auquel participent les 92 communes du territoire métropolitain.

Parmi les objectifs de la mairie de Marseille figure en premier lieu la production de 4500 logements neufs par an sur la durée du PLH qui s’étend de 2023 à 2028 dans tous les secteurs de la Ville, soit un total de 27 000 logements neufs en six ans. Un objectif que la Ville qualifie « d’ambitieux » : en effet, sur l’année 2021-2022, la Ville de Marseille a délivré seulement 3390 permis de construire dont 698 pour logement social, estimait l’adjointe à l’urbanisme Mathilde Chaboche lors d’un point presse en septembre.

PLH : 1500 logements sociaux par an

Justement, ces 4500 logements neufs devront comprendre une part de 2300 logements dits « abordables », soit 1500 logements sociaux neufs, en plus de la rénovation du parc existant (600 logements) et d’environ 200 logements en accession sociale à la propriété. « Un véritable plan de relance face aux urgences écologiques » juge Mathilde Chaboche dans un tweet (voir ci-dessous). Le terme « urgences » est plus que jamais approprié, alors que la date des commémorations du drame de la rue d’Aubagne approche, ce samedi 5 novembre, et que la Ville dénombre toujours 40 000 logements indignes.

Une « V2 » de la charte de l’urbanisme en préparation



Marseille accuse un retard important en termes de production de logements. En cause, selon les promoteurs immobiliers : une charte de l’urbanisme jugée trop contraignante et des refus systématiques de permis de construire. A l’occasion de l’anniversaire de la « Charte de la construction durable » de la Ville de Marseille, le 21 octobre dernier, élus et professionnels du secteur se sont réunis pour faire le point. Résultat : « Une version 2.0 de la charte est en préparation » annonce Mathilde Chaboche. Si pour l’heure l’adjointe met en avant les aspects en lien avec la sobriété énergétique et l’environnement pour l’enrichir, se pourrait-il que des infléchissements en matière de construction y soit également apportés afin de permettre d’atteindre les objectifs énoncés ci-dessus ? Réponse en fin d’année, date à laquelle cette fameuse « v2 » devrait être dévoilée …

La Ville rappelle cependant dans un communiqué que ces constructions neuves devront être accompagnées d’autres facteurs tels que « le développement et l’amélioration de l’offre de transports en commun et des mobilités douces », le respect du minimum de « 30% de logements sociaux dans toutes les constructions comprenant 30 logements ou plus » (actuellement appliquée uniquement dans les zones bien desservies par les transports en commun) ou encore « l’assurance de la justice territoriale dans la répartition des objectifs à l’échelle métropolitaine. » En effet, lors d’un précédent point presse, l’adjointe à l’urbanisme déplorait que les logements sociaux métropolitains soient concentrés à Marseille, et plus particulièrement dans les Quartiers Nord : « la plupart des maires (de la Métropole, ndlr) ne souhaitent pas de logement social et comptent sur notre ville pour combler les quotas. Ce n’est pas comme cela qu’il faut procéder, il faut avoir le courage de porter une vision métropolitaine du logement », estimait-elle alors.

A cette production de logements neufs s’ajoute en outre la réhabilitation de l’habitat ancien dans le centre-ville de Marseille, menée par la société publique locale d’aménagement d’intérêt général (SPLA-IN). Pour élargir la réflexion sur le logement à Marseille, « grande cause municipale » de l’actuellement majorité, cette dernière organise les 28 et 29 novembre prochains les Etats généraux du logement à la Friche de la Belle de mai, en présence de l’Etat, de collectivités, ainsi que des bailleurs, promoteurs, collectifs et associations de citoyens.

