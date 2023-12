66 participants en Provence en 2023

Le premier programme de la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC) s’est achevé en 2023 et ses 66 participants provençaux, parmi lesquels de grandes entreprises ou ETI, comme Crédit Agricole Alpes Provence, Eaux de Marseille, Onet, Snef, Corsica Linea, Bourbon, Redman, Candide, AromaZone… Des acteurs publics comme Provence Promotion ou le Parc des Calanques, mais également des PME plus jeunes comme Pulpe de Vie, Le Cloître, Mao Boa ou Telaqua, sont désormais formés aux enjeux climatiques.

Toutes les entreprises sont amenées à affronter le changement climatique et idéalement certaines pourront s’y adapter, voire l’atténuer, si elles en trouvent la ressource, objet du programme. C’est pourquoi tous les participants ont clos leur parcours en finalisant chacun pour son activité une feuille de route alignée sur ces enjeux. Certains exemples forts de remise en perspective du modèle d’affaires sont cités au plan national : Renault Trucks vise une réduction massive de ses consommations industrielles et Mustela a pris la décision de sortir de sa gamme les lingettes pour bébés, dès 2027.

Les participants CEC Provence 2023

L’exemple inspirant de Telaqua

A Marseille, Sébastien Demech, dirigeant fondateur de Telaqua, a partagé son expérience à l’occasion de la réunion de recrutement des candidats 2024, organisée par l’équipe de la CEC Provence Corse le 14 décembre au 29e étage de la Tour la Marseillaise.

Depuis sa création en 2018, Telaqua est spécialisé dans l’agro-technologie et en particulier les capteurs pour l’irrigation. Sébastien Demech raconte avoir pris conscience que son modèle initial n’était pas si écologique qu’il n’y paraissait et qu’il était même potentiellement menacé dans son existence à 10 ans.

Certains pays comme le Chili ou le Kenya ont déjà interdit l’irrigation et le métier semble promis à une bifurcation importante, vers une hydratation sobre et intelligente des cultures retenues comme les plus résilientes. Pour se transformer en une activité pérenne et régénérative, il a bénéficié à la CEC non seulement d’une formation le rendant capable de réorienter son modèle vers les bonnes cultures, les bons sols, les bonnes pratiques, mais aussi d’un réseau utile, pour collaborer avec les chercheurs universitaires les plus adaptés à ses domaines, trouver des partenaires, des mécènes, des clients, des modèles.

A ce jour dédiée à l’optimisation de la consommation de l’eau, Telaqua accompagne ses clients vers la régénération, avec plus d’humain, plus de savoir, et une moindre consommation d’eau et d’électronique, donc plus de durabilité pour la planète comme pour la société. Telaqua emploie près de 20 personnes et a levé l’an dernier quatre millions d’euros auprès de la Banque des Territoires, Demeter, CMA CGM.

Sébastien Demech, Archives Gomet’

On recrute !

Le recrutement d’entreprises est en cours pour suivre le nouveau parcours de la CEC Provence Méditerranée qui démarrera en avril 2024. Outre une nouvelle promotion pour la CEC territoriale, sont créés deux programmes thématiques nationaux “Banque” et “Nouveaux imaginaires” (médias…). Dans la pratique, un peu comme l’Association pour le Progrès du Management lancée par Pierre Bellon, autre programme d’accompagnement collectif qui fut très couru des dirigeants, la CEC les sélectionne sur candidature. Puis les membres acquittent une adhésion obligatoire et contribuent sous forme de don lié à la taille et au volontariat des entreprises, et les chefs d’entreprises s’engagent à suivre avec assiduité un cursus de 10 mois, composé de six sessions de deux jours, allant de la prise de conscience à l’échange et la mise en action sur les sujets climatiques en lien avec l’entreprise.

Ce 21 décembre, 10 premières entreprises sont annoncées comme participantes au cursus 2024 : Richardson, Naos, Centrale Méditerranée, Irisolaris, BeNomad, Intermed, PACAFID, ARAC Occitanie, Nice Côte d’Azur Tourisme et SG SMC.

La première vague de 10 participants CEC Méditerranée 2024

Lien utile :



En savoir plus sur le site de la CEC Provence Corse