Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Annick Mièvre. La directrice de la délégation Paca Corse de l’Agence de l’eau nous explique les nombreuses missions de cette structure. L’occasion d’évoquer et de présenter avec elle la journée mondiale de l’eau, et ses enjeux. En Provence, la Métropole Aix-Marseille se mobilise. Les risques, sur notre territoire, liés au réchauffement climatique, interpellent l’Agence de l’eau. L’entretien est animé par Elisa Montagnat (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Le dessert bio et vegan de la société marseillaise Morice (crédit : BFM Marseille)

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle des assises « 24 heures déchets/tri » organisées par la Ville de Marseille. Si les citoyens et associatifs apprécient ce premier pas, ce premier dialogue avec les élus de la mairie et de la Métropole, ils attendent d’autres échéances, avec cette fois un accent plus prononcé sur la thématique de la propreté. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine : le dessert bio et vegan de la société marseillaise Morice. On goûte en direct ce yaourt conçu à partir de riz de Camargue !

