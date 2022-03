Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Hortense Bataille. La directrice d’Entrepreneurs pour la planète nous présente les activités de cette association marseillaise. « Nous faisons collaborer le monde de l’entreprise et le monde de l’environnement grâce au mentorat (de compétences) », précise Hortense Bataille en plateau. La plateforme est impliquée dans plus de 300 projets, parmi lesquels le célèbre Parc national des Calanques. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Le Monstre de Plastique, de Dominique Serafini (crédit : BFM Marseille)

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle des rencontres de la nage libre organisées par le collectif marseillais des Libres nageurs. Pratique sportive et protection de la biodiversité font bon ménage ! On vous explique pourquoi. Et en fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine : la BD écrite et dessinée par Dominique Serafini, Le monstre de plastique, qui raconte les aventures de Patrick Deixonne, navigateur et fondateur de l’association Expédition 7ème Continent. Le collectif s’engage depuis 2010 pour la protection des océans, et contre la pollution liée aux activités humaines.

Liens utiles :



> Les dernières émissions Planète Locale

> Consultez le Guide l’élu éco-responsable réalisé par Gomet’

> Le supplément thématique Biodiversité de Gomet’