Vendredi 13 mars, le préfet Pierre Dartout a tenu un point presse, le troisième en une semaine, sur la situation en Provence-Alpes-Côte d’Azur du coronavirus. Une conférence de presse tenue en présence du recteur de l’Académie d’Aix-Marseille, Bernard Beignier, et du directeur général de l’ARS Philippe de Mester (revoir l’intégralité en vidéo).

Le bilan continue de s’alourdir dans la région Provence Alpes Côte d’Azur, on dénombre désormais 211 personnes testées positives au coronavirus covid-19 dont 93 dans les Bouches-du Rhône (voir le décompte détaillé dans notre précédente synthèse) .

Le directeur de l’agence régionale de santé, Phillipe de Mester précise que 11 personnes sont en réanimation et qu’aucun décès n’a été enregistré pour le moment.

» Nous sommes en train de nous adapter à une progression du virus qui est de plus en plus rapide » Philllipe de Mester

1. Des hôpitaux sur le pied de guerre

Lors de son allocution jeudi 12 mars, Emmanuel Macron a demandé la mobilisation de toutes les capacités hospitalières nationales, afin de gérer « la plus grave crise sanitaire qu’ait connue la France depuis un siècle ».

Lors du point presse le directeur de l’ARS a indiqué que la coordination avec les hôpitaux de la région s’accélère. « Nous devons nous préparer à une augmentation plus importante des victimes. 15% des personnes infectés auront besoin de soins lourd, ce qui nous amène à mobiliser tous les hôpitaux afin de faire de la place dans les services de réanimation » poursuit Phillipe de Mester.

A la mi-journée, Jean-Olivier Arnaud, le directeur général de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) avait annoncé que le déclenchement du plan blanc devrait être effectif dans les prochains jours. Ce dispositif de crise prévoit notamment un renforcement des moyens de communication et de coordination du réseau hospitalier.



« Les opérations qui ne sont pas urgentes seront déprogrammées» Phillipe de Mester, ARS



Afin de se préparer au mieux à une potentielle phase 3, l’ARS étudie la possibilité de prise en charge des personnes infectées par les médecins de ville avec les URPS ( Union Régionale des Professionnels de Santé) afin d’organiser au mieux les modalités de prise en charge et d’assurer la continuité entre l’hôpital et la ville.

2. Fermeture des écoles : vers une continuité pédagogique

Le président Emmanuel Macron a également annoncé la fermeture des écoles à partir de lundi.

Cependant, Bernard Beigner, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille précise qu’il ne s’agit pas d’une fermeture des établissements et que les personnels de direction et les enseignants continueront d’exercer leurs fonctions. « J’ai demandé que lundi dans l’ensemble des établissements, les personnels de direction se réunissent avec les enseignants pour savoir comment sera mise en place la continuité pédagogique, avec des emplois du temps adaptés » poursuit Bernard Beigner.

« Les étudiants des cités universitaires sont invités à rentrer chez eux » Bernard Beignier

Grâce à l’utilisation des outils numérique (ordinateurs, tablettes) et à la création de classe virtuelle, les professeurs pourront suivre leurs élèves avec des cours à distance en concordance avec les programmes. Le calendrier des examens ( baccalauréat et brevet des collèges) est à ce stade maintenu. « Concernant les universités, les cours à distances seront mis en place. Les internats doivent fermer ( hors mis les élèves habitants très loin) et pour les cités universitaires les étudiants sont invités à rentrés chez eux » poursuit le recteur.

3. Les rassemblements de plus de 100 personnes interdits

Le Premier ministre, Edouard Phillipe a annoncé ce matin l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. « L’idée c’est de faire en sorte que nous puissions ralentir la progression, la circulation du virus » a t-il expliqué sur RTL.

La Feria d’Arles, des concerts, des salons et de nombreux événements sont annulés ou reportés en raison du nouveau seuil, le précédent était fixé à 1000 personnes. Certaines exceptions sont possibles pour « les meetings politiques et tout les rassemblements importants pour la vie de la nation» précise le préfet, Pierre Dartout. Les commerces, les cafés et les restaurants ne sont pas concernés par cette mesure.

4. Des opérations de vote maintenues

À deux jours des élections municipales, les opérations de votes auront bien lieu mais dans des conditions particulières. « Une organisation matérielle va être mise en place, pour limiter les contacts entre les personnes: marquage au sol, distance d’un mètre. Du savon sera également mis à disposition afin de pouvoir respecter les règles sanitaires » explique Pierre Dartout (lire aussi notre précédent article sur l’organisation des opérations de vote, les changements d’horaires, etc scrutin).

Municipales : le maximum de précautions sera mis en oeuvre. C’est un acte extrêmement important de la vie démocratique. Pierre Dartout

Afin de limiter les effets de l’épidémie covid-19 sur la participation au scrutin, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a adressée une circulaire lundi 9 mars aux préfets, pour facilité le vote par procuration des personnes vulnérables, particulièrement dans les Ehpad. Dans le même esprit, le préfet a annoncé avoir diffusé l’instruction aux maires de faciliter l’accès au bureau de vote pour les personnes âgées afin de limiter leur attente.

5. Les entreprises dans la tourmente

Dans un dernier point le préfet a annoncé qu’une réunion exceptionnelle aura lieu avec les entreprises lundi à 14h30. Rappelons-le que toutes les entreprises qui le souhaitent pourront « reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Quels que soient la taille et le secteur, on dit aux entreprises : vous n’avez qu’à appeler la direction générale des finances publiques et on reporte automatiquement vos échéances (cotisations Urssaf, impôts…) ».

