L’activité des croisières à Marseille n’a pas souffert des polémiques locales sur le devenir de l’activité et son impact environnemental. Les chiffres de trafic présentés jeudi 18 janvier par Christophe Castaner, le président Grand port maritime et Hervé Martel, le directeur général, ont de quoi réjouir les professionnels du secteur avec un record de trafic.

Hervé Martel et Christophe Castaner, les dirigeants du Port de Marseille-Fos jeudi 18 janvier 2024 (crédit capture d’écran)

L’activité croisières affiche une très forte progression de 76% avec plus de 2,5 millions de passagers. Le port a accueilli 626 escales dont 147 escales de navires propulsés au GNL, « contribuant ainsi à poursuivre les engagements signés par les opérateurs de croisière lors du Blue Maritime Summit en octobre 2022 » se félicite le GPMM. En 2022, Marseille avait accueilli 573 escales (dont 74 propulsés au GNL) pour 1,43 million de passagers. On se souvient qu’il y a 5 ans, en 2018, le port avait accueilli, 1,7 million de passagers. Jean-François Suhas, le toujours président du Club de la croisière, et aujourd’hui président du conseil de développement du GPMM, visait à l’époque les deux millions de passagers pour 2020, espoirs douchés par les années covid mais donc désormais largement dépassé.

Jean-François Suhas dans les locaux de Gomet’ en janvier 2022 (crédit : JYD / Gomet’)

Croisières : un pic en 2023

Comment ces résultats, Hervé Martel reconnaît que le site de Marseille a bénéficié d’effets conjoncturels : « ces chiffes sont bien au-delà de nos attentes. L’activité croisière a probablement connu un pic, notamment dû à la fermeture des marchés en Asie qui font qu’un certain nombre de navires sont restés en Méditerranée en Europe. Hervé Martel s’attend à moins d’escales cette année même si le niveau restera élevé. »

Au total, en 2023, le nombre de passagers, en comptant aussi le trafic des ferries vers la Corse et le Maghreb est supérieur à quatre millions, soit une croissance de 36% sur l’année. Le nombre de passagers sur les lignes régulières a diminué de 2%. Malgré la dynamique de croissance sur la Corse, le trafic est tiré vers le bas par le recul des lignes vers l’Algérie. Le périmètre de comparaison avait en 2022 en forte hausse dû au rattrapage des déplacements post pandémie.

