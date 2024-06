Les herbiers de posidonies, herbes marines qui entourent les côtes méditerranéennes sont en danger. La préfecture maritime a annoncé que la Zone interdite au mouillage (ZIM) située entre le port de Sausset-les-Pins et l’anse du Rouveau sera désormais permanente. Cette mesure, jusqu’à présent saisonnière, s’inscrit dans une volonté de préserver l’herbier de posidonie, une espèce endémique essentielle à l’écosystème méditerranéen.

L’herbier de posidonie joue un rôle fondamental dans le maintien de la biodiversité marine. En offrant un habitat à de nombreuses espèces, en produisant de l’oxygène, en réduisant le dioxyde de carbone, et en protégeant les côtes de l’érosion, cette plante aquatique est un pilier de l’équilibre écologique de la Méditerranée. Sa préservation est donc cruciale, d’autant plus face aux pressions environnementales croissantes.

Les algues de posidonies couvrent 200 000 hectares dans le Parc national des Calanques – credit F.Launette pour le Pn Calanques

Trois nouvelles zones

Cette décision, prise en collaboration avec le parc marin et la municipalité, fait suite à une consultation publique sur le site Internet de la préfecture maritime. La consultation, qui a recueilli cinq avis favorables, a suffit à faire valider le projet par le préfet maritime sans modification. L’arrêté préfectoral n°155/2024, publié le 22 mai, officialise donc cette interdiction de mouillage pour une zone de 300 mètres, désormais en vigueur toute l’année.

Par ailleurs, cet arrêté ne se limite pas à la zone entre le port et l’anse du Rouveau. Il instaure également quatre autres zones interdites au mouillage à Tamaris, Sausset, Mornas et Erevine. Ces zones sont situées dans le site Natura 2000 « Côte Bleue Marine » et le Parc Marin de la Côte Bleue (PMCB), renforçant ainsi le réseau de protection de la biodiversité marine locale.

Les périmètres de ces quatre ZIM seront bientôt intégrés à l’application smartphone « Nav and Co ». Cette application permet aux marins de connaître en temps réel la réglementation en vigueur et de positionner leurs navires sur des cartes fournies par le SHOM (service hydrographique et océanographique de la marine)..