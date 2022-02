La bataille de titans qui oppose Xavier Niel, le patron d’Iliad et Rodolphe Saadé, le PDG de CMA CGM, pour le rachat du groupe La Provence va enfin pouvoir se jouer au grand jour. Cette fois, les offres déposées au tribunal de Bobigny dans le cadre d’un second appel d’offres, ont été ouvertes dès le lendemain de la date butoir de dépôt qui était fixée au lundi 14 février midi.



Si les salariés de La Provence, Corse Matin et Eurosud voulaient en savoir plus sur l’amour des deux repreneurs pour leur entreprise, ils ont reçu hier des preuves de cet attachement. A ce “jeu” des déclarations, c’est Rodolphe Saadé qui remporte largement la mise avec une offre de rachat de La Provence à hauteur de 81 millions d’euros, assortie d’un engagement d’investissement supplémentaire pouvant aller jusqu’à 55 millions pour moderniser et construire une nouvelle imprimerie. Le siège actuel de La Provence, situé dans le périmètre d’Euroméditerranée 2 (15e arrondissement de Marseille) a été vendu à l’automne au promoteur Altarea-Cogedim pour 38 millions d’euros. Les équipes de La Provence doivent quitter le lieu d’ici 2023.

L’offre de Rodolphe Saadé est très largement supérieure à celle de Xavier Niel qui, à travers sa filiale NJJ et son représentant Anthony Maarek, proposent 20 millions d’euros, un montant en ligne avec l’évaluation de l’entreprise par le marché. Au cours des dernières années, La Provence a perdu plusieurs milliers de lecteurs et creuse ses pertes. La diffusion payée est désormais en moyenne de 75 000 exemplaires quotidiens, selon les chiffres de l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, contre environ 100 000 exemplaires en 2017. En 2013, Bernard Tapie avait acquis La Provence et Nice-Matin pour 51 millions d’euros.

La diffusion de La Provence

Rachat de La Provence : Niel s’engage à rester 10 ans

Dans un communiqué publié mardi 15 février et cité par Le Figaro, NJJ estime que « les salariés de la Provence et de Corse Presse doivent pouvoir s’appuyer sur un actionnaire qui s’inscrit dans la durée et doté d’une expérience reconnue dans le domaine des médias. » Xavier Niel qui promet de rester actionnaire au moins dix ans selon Le Figaro précise également qu’il compte investir « une cinquantaine de millions d’euros ».

Dans un message diffusé aux salariés, l’intersyndicale des salariés de La Provence observe que l’étape du 15 janvier est « loin de mettre un point final au dossier, NJJ bénéficiant de dispositions juridiques qui peuvent lui permettre de revenir dans la course » avec le droit de préemption de Xavier Niel qui dispose déjà de 11% de l’actionnariat. Selon cette option, NJJ peut s’aligner sur l’offre concurrente et remporter la mise. Le droit d’agrément dont bénéficiait également NJJ a été lui retoqué par la justice, mais un appel est en cours.

Les représentants des salariés de La Provence et leur nouvelle avocate Elise Brand (tout à droite) réunis à la conférence de presse du 26 janvier (Crédit RM)

Autre jalon souligné par les syndicats : la présentation des offres aux différents Comités sociaux économiques (CSE) du groupe afin de donner un avis après consultation des salariés. A cette fin, le communiqué de l’intersyndicale (intégralité du communiqué ci-dessous) annonce que le CSE de La Provence va missionner un expert financier pour l’aider dans l’analyse. La période d’échanges peut durer un mois renouvelable. Le tribunal de Bobigny a fixé au 4 juillet au plus tard la décision finale pour annoncer le repreneur.

