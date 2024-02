L’agence d’attractivité de la Région Sud Rising Sud a présenté son bilan 2023 et perspectives 2024, mercredi 14 février. Un bilan non exhaustif, puisque le véritable bilan sera présenté le 30 mai prochain, en présence de “stars” du monde économique : Marc Simoncini (Meetic, Daphni), Jean-Marc Tasseto (Coorpacademy, ex-Google), Sabrina Herlory Rouget (Aroma-Zone) et Erik Grab (Michelin).

Un outil de notation de l’impact écologique des projets

Rising Sud a surtout dévoilé sa feuille de route pour développer sa stratégie de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). L’agence vise dans les trois ans à venir la certification d’agence à mission, labellisation qui implique la mise en place de nombreuses actions en matière socio-environnementale. En attendant, elle mène des actions en faveur d’une économie plus vertueuse et a notamment mis en place un outil de notation qui, à l’image d’un nutri-score, notera l’impact écologique des projets, dans le cadre des appels à manifestation d’intérêt de Rising Sud. Les projets les plus vertueux seront ainsi favorisés, assure Audrey Brun-Rabuel, la directrice générale de Rising Sud. Actuellement en phase de teste, l’outil sera prochainement généralisé.

Rareté du foncier pour les entreprises : « Faire de la qualité plutôt que de la quantité »

En 2023, Rising Sud s’est attaqué à la problématique du foncier, véritable enjeu pour l’implantation des entreprises mais qui est « rare et cher » en Provence-Alpes-Côte d’azur, note le président de Rising Sud Bernard Kleynhoff. « On partait de zéro. Nous nous sommes emparés du sujet et avons créé une plateforme foncière qui regroupe au bout d’un an 32 sites clés en main » se réjouit l’élu régional. Au total, 600 000 m² ont pu être débloqués grâce à un réseau d’établissement publics de coopération intercommunale et de brokers (courtiers). « Nous faisons notre possible mais lorsqu’il n’y pas la place, nous ne nous interdisons pas de dire non », nuance la directrice générale de Rising Sud Audrey Brun-Rabuel. L’objectif, rappelle-t-elle, est de privilégier la qualité des entreprises sur le territoire plutôt que de la quantité.

Bernard Kleynhoff, le 24 novembre 2023 lors des Rencontres de la finance verte et solidaire organisées par Gomet’ à Marseille (Crédit JY Delattre)

2024 sera aussi une année de voyage et de prospection à l’étranger pour Rising Sud, qui prévoit de s’envoler en Asie, mais aussi aux Etats-Unis pour démarcher les investisseurs étrangers et ouvrir ce marché aux entreprises locales.

En savoir plus :



> Le site de Rising Sud

> Rising Sud met le cap sur la chasse aux investisseurs étrangers