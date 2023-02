Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, recevait lundi 20 février Gaëtan Quaresma, chef de projet pour Les Alchimistes. Ce réseau national s’est implanté à Marseille en 2021, sous la forme d’une association. Aujourd’hui devenus entreprise, les Alchimistes récoltent les biodéchets (tous les déchets alimentaires, notamment) auprès des restaurateurs de Marseille et ses environs, mais aussi des collectivités publics, hôtels, hôpitaux … Une fois collectés, les biodéchets sont acheminés vers une plateforme de compostage ou chez des agriculteurs. L’entreprise mène également des actions de sensibilisation et prévoit de se développer ailleurs dans la Région Sud. L’entretien est animé par Stéphane Maggiolini (BFM Marseille Provence) et Julie Rampal-Guiducci de Gomet’.

L’actualité du jour de Planète locale décrypte les raisons de l’arrivée du loup dans les Calanques de Marseille. Loin d’être un phénomène inquiétant, cela est plutôt révélateur d’un bon état de la biodiversité dans le parc, selon le président du Parc national des Calanques, Didier Réault. Actuellement, environ six loups sillonneraient le parc.

La marque Louabaio est basée est Marseille (crédit : BFM Marseille Provence)

Enfin, l’objet de la semaine est fourni par la marque marseillaise Loubaio, qui conçoit des savons et shampoings solides et liquides bio, naturels et fabriqués majoritairement en Provence. L’objectif de la marque est de rendre plus attractif les produits cosmétiques bio, en misant sur des parfums agréables et des packaging colorés.

