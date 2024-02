John Guinet, le directeur de Rive Neuve Capital, présentait vendredi 16 février à La Coque à Marseille, lors de la révélation du baromètre régional des levées de fonds produit par Gomet’, le fonds Impact et performance lancé en début d’année par sa société avec Kyoseil AM. Ce nouveau véhicule d’investissement vise à accompagner une vingtaine d’entreprises à impact du territoire. A terme, John Guinet espère investir entre 30 et 50 millions dans les trois prochaines années.



Les particuliers peuvent eux-mêmes investir dans des projets que John Guinet souhaite vertueux et au plus proche de l’économie réelle. Et ce dans nombreux secteurs clés pour l’économie de demain comme la purification de l’eau, la gestion des déchets ou encore la décarbonation.

