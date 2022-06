Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Quatre entreprises, Atrisc, Inocess, Videtics et Onhys, le groupe Siradel et le laboratoire de l’Université Côte d’Azur Imredd ont lancé le 23 juin à Marseille « Serenity ». Ensemble, ils forment un consortium d'experts de la sécurité et de la gouvernance urbaine. L’objectif majeur de l’initiative : la compréhension et la gestion des flux de…