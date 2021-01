Le P-dg de CMA CGM, Rodolphe Saadé, a accordé un entretien au président de l’UPE 13 Philippe Korcia. Lors de cet échange diffusé en direct sur les réseaux sociaux mercredi 27 janvier (voir l’intégralité en différé page suivante), le patron du n°3 mondial du transport maritime a livré sa vision concernant le développement du territoire et l’avenir de sa société.

Rodolphe Saadé a livré sa vision du développement de Marseille lors d’un face à face enregistré depuis la tour CMA-CGM avec Philippe Korcia, le président de l’UPE 13 (Crédit DR)

Fondée à Marseille en 1978 par Jacques Saadé, le groupe CMA CGM est depuis devenu le fleuron économique de la ville et porte les couleurs du territoire dans le monde entier. « Souvent, on pense qu’on est intouchable, là-haut dans notre grande tour. Ce n’est pas vrai, on est très attentif à ce qui se passe à Marseille et on souhaite vraiment aider cette ville et la métropole », insiste Rodolphe Saadé. Il évoque plusieurs investissements qui bénéficient à l’écosystème marseillais comme l’installation du siège de Ceva Logistics aux Docks avec ses 300 salariés, la construction du nouvel immeuble Mirabeau qui doit voir le jour en 2023 ou encore la future CMA CGM Academy à la Pointe-Rouge : « Un groupe de notre taille doit avoir une école pour pouvoir former ses collaborateurs à ses différents métiers et je souhaite l’ouvrir aux autres entreprises », explique Rodolphe Saadé.

Terminal GNL : On aurait pu le faire à Gênes ou à Barcelone mais on a préféré Fos-sur-Mer Rodolphe Saadé

En plus de ses projets immobiliers, CMA CGM est évidemment un partenaire de premier plan du Grand port maritime de Marseille. Actionnaire du terminal PortSynergy à Fos-sur-Mer, le groupe soutient également la création d’une filière autour du gaz naturel liquéfié sur le territoire. « A partir de l’année prochaine, on pourra souter nos navires au gaz à Fos, avance Rodolphe Saadé. C’est une grande première. On aurait pu le faire à Gênes ou à Barcelone mais on a préféré Fos-sur-Mer car on sait que le travail sera bien fait ». Depuis Marseille, CMA CGM veut investir dans les autres ports de Méditerranée. Rodolphe Saadé annonce d’ailleurs un investissement majeur avec une prise de participation dans le nouveau terminal du port d’Alexandrie en Egypte qui sera terminé en 2022.

Depuis le rachat de Ceva, CMA CGM est devenu un acteur global de la logistique. Il souhaite couvrir l’ensemble de la chaîne de transport des marchandises et compte encore une fois en faire profiter Marseille. Le groupe souhaite maintenant se développer dans le fret aérien. En septembre dernier, il a annoncé son intention d’entrer au capital du pôle aérien du groupe Dubreuil composé de French Bee et Air Caraïbes. Pour le moment, l’opération est toujours en suspend et la décision devrait être prise en février. Selon une source proche du dossier, recueillie par Gomet’, le groupe préfèrerait finalement voler de ses propres ailes en développant sa flotte. D’ailleurs, sans attendre de trancher le dossier Dubreuil, Rodolphe Saadé annonce : « Il y a quelques semaines, j’ai décidé d’investir dans l’aérien en achetant deux avions cargos, des Airbus A330 pour desservir du fret vers les Etats-Unis et l’Asie au départ d’Europe. Et on ne va pas s’arrêter à deux ». Dans un futur proche, il aimerait installer des lignes cargos au départ de Marseille vers l’Afrique. « Je suis prêt à développer un hub aérien à Marseille », déclare-t-il.