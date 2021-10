Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Les Fabricoleuses, une association fondée sur la sororité « On est dans un milieu très masculin, et on voulait s'unir pour travailler entre femmes. Ça fait du bien ! » nous raconte, avec son regard rieur Lisa Perez, architecte d'intérieur et responsable Marseille des Fabricoleuses. Elle sert les boissons derrière le bar pour fêter le lancement…