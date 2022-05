Thalie Moliner, fondatrice de Calanque Swimwear, a souhaité faire les choses à sa façon. Depuis un an, la jeune marseillaise propose une collection de shorts de bain pour hommes, réalisés à partir de déchets plastiques marins recyclés. Amatrice de plongée sous-marine mais surtout passionnée de design textile, c’est en constatant « un véritable manque sur le marché du prêt-à-porter masculin » que l’idée de créer cette entreprise s’est développée.

Calanque Swimwear est disponible en e-commerce et auprès de quelques revendeurs sur Marseille, Aix-en-Provence et Toulon. Les prix vont de 89€ à 134€. Alors que le commerce de l’éco-responsable est particulièrement coûteux et que les marges sont actuellement réduites, être à son compte permet à Thalie Molinier de vendre des pièces à moindre coût et de prendre le temps de sensibiliser sa région à sa cause car « elle est un peu moins sensible à cette démarche que d’autres régions en France ». Avec 150 pièces vendues depuis juillet 2021, soit la moitié du stock, il semble que cet engagement réponde à un vrai besoin client et se distingue de la concurrence.

Thalie Moliner fondatrice de Calanque Swimwear (Crédit : Calanque Swimwear)

Une fois récoltés, les déchets plastiques sont nettoyés et transformés en Espagne sous forme de flocons. Ils sont ensuite granulés pour être filés en bobines et tissés au nord du Portugal. Le tissu utilisé est fabriqué à partir de fil régénéré Seaqual Yarn, une gamme de fibres et de fils éco-conçus. Travailler avec des manufactures ancrées en Europe, c’est aussi « bénéficier d’une réglementation au niveau des travailleurs et des salaires minimums », explique-t-elle avec la volonté de valoriser l’aspect humain. Un modèle et une innovation qui permettent à la marque de recevoir les labels Global Recycle Standard (GRS) et Oeko-Tex100 certifiant un respect des critères environnementaux et sociaux. Elle s’engage ainsi à produire mieux et moins, en proposant des vêtements de qualité mais qui perdurent aussi dans le temps.

Après un investissement de 20 000 euros et malgré un lancement retardé par la pandémie, Thalie est désormais entourée de sous-traitants pour la manufacture, la broderie, la filature et de la comptabilité. Le chiffre d’affaires atteint 50 000 euros. La jeune femme espère atteindre les 700 pièces vendues d’ici mars 2023. Avec la volonté, à terme, de se développer à l’international et de diversifier son offre en proposant des accessoires et des vêtements.

