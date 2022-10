La 22e édition du Forum TIC et Numérique s’est déroulée jeudi 20 octobre entre 9h30 et 18h, au sein du bâtiment de l’école d’ingénieurs Polytech Marseille, sur le Parc scientifique de Luminy (9e). Tout au long de la journée, les élèves ingénieurs en informatique, génie industriel, microélectronique et télécommunications nouent le contact avec les groupes locaux – ils disposent chacun d’un stand.

« On réunit les entreprises et les étudiants au même endroit, c’est sûr que cela favorise l’interaction », se réjouit Martin, actuellement en cinquième année d’informatique à Polytech Marseille. Comme beaucoup d’autres élèves, il cherche un stage de fin d’études. Et c’est là que l’école a son rôle à jouer. Le forum doit créer des synergies, créer des ponts entre le monde universitaire et celui des entreprises. En somme, la journée vise à faciliter l’insertion professionnelle des futurs ingénieurs en recherche de stages, mais également celle des diplômés en recherche d’emploi.

« On recherche des profils techniques pour étoffer nos équipes » Sébastien Gaucher (Mailinblack)

L’occasion pour les sociétés locales de repérer de jeunes talents, et de promouvoir leur marque employeur dans un marché pénurique. « On recherche des profils techniques pour étoffer nos équipes », nous glisse Sébastien Gaucher, responsable des opérations informatiques à Mailinblack.

Une quarantaine de partenaires dont les fleurons de l’industrie

Le Forum TIC et Numérique rassemble encore cette année une quarantaine de partenaires : des entreprises du secteur des semi-conducteurs (Microchip, ST Microelectronics), et de l’aéoonautique et de la défense (Airbus, Naval group). Plusieurs centaines de visiteurs ont participé aux échanges. Cet événement labellisé Synergie Amu Entreprises (SAE) a été organisé par des élèves-ingénieurs de Polytech Marseille, membres de l’association Proving Forum, en collaboration avec le service Relations Entreprises de l’école. Après plus de vingt éditions de ce forum, l’école se positionne comme un acteur incontournable du marché de l’emploi régional pour les futurs jeunes diplômés.

Le stand de Softway Medical parmi les plus plébiscités du forum (crédit : Gomet’)

